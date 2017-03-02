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Накануне прокурор попросил приговорить обвиняемого в нападении в ТЦ «Европа» к максимальному для несовершеннолетнего сроку — 15 годам лишения свободы.

В пятницу, в 10.30 утра, судья Петр Орлов вынес приговор по громкому делу о нападении в ТЦ «Европа». Накануне, выступая в прениях, гособвинитель заявил, что вина 18-летнего Влада Казакевича полностью доказана, пишет tut.by .

Приговор Владу Казакевичу оглашали не в Минском городском суде, где неделю шли слушания, а в здании суда Московского района, где есть большой зал, в котором могут поместиться человек 200.

Однако в зале половина мест было свободны: помимо десятков журналистов, пришли потерпевшие, студенты МИТСО. Мама Влада Казакевича на оглашение приговора не пришла, отец отказался от общения с прессой. Сам обвиняемый приговор воспринял очень спокойно.

«Высокий суд, при назначении наказания нужно учитывать частичное погашение ущерба, несовершеннолетний возраст обвиняемого в момент преступления, его характеристики, полное отсутствие раскаяния», — говорил во время прений прокурор Олег Буйленков.

Ни адвокат обвиняемого, ни врачи во время процесса не ставили вопрос о том, что Казакевича нужно принудительно лечить. Защитник всего лишь просил переквалифицировать ст. 139 УК «Убийство» на более легкую часть, по которой грозит наказание от 6 до 15 лет, и убрать из обвинения ст. 339 «Хулиганство» и ст. 13 УК «Приготовление к преступлению» из-за недоказанности.

Правда, во время процесса адвокат просил назначить повторную судебно-психиатрическую экспертизу, но суд ходатайство отклонил.

В своем последнем слове обвиняемый был краток.

«К сожалению, я не выполнил своих планов по массовому убийству. Я еще вернусь, чтобы закончить начатое», — спокойно заявил Казакевич.

По решению суда обвиняемый должен выплатить потерпевшим компенсацию морального ущерба – 220 тысяч рублей (около 110 тысяч долларов).

Напомним, 8 октября молодой человек с бензопилой устроил нападение в ТЦ «Европа», в результате которого погибла 43-летняя продавец Елена Александронец, еще две женщины пострадали.

