|
В каких районах Беларуси больше всего безработных
В январе в Беларуси на 4,6 тысячи безработных
Январским лидером по уровню безработицы оказался Кричевский район — 1,6% нетрудоустроенных к экономически активному населению. По сравнению с декабрем число нетрудоустроенных в этом районе увеличилось на 31,2%. Следом в рейтинге самых безработных районов расположились Лидскийи Мостовский (по 1,5%).
Молодечненский район, который в прошлом году несколько раз
По числу нетрудоустроенных в прошлом месяце лидировали Лидский (878 человек), Солигорский (869), Молодечненский (835), Оршанский (832) и Борисовский районы (832).
В Минске на начало февраля на учете в центрах занятости находилось 5,6 тысячи человек. Для сравнения: в Гомеле было 2483 официальных безработных, а в Витебске — 2082.
Ниже всего уровень безработицы в январе был в Минском районе — 0,2% к экономически активному населению. В Миорском, Стародорожском, Шкловском и Могилевском районах этот показатель в прошлом месяце держался на уровне 0,3%.
Меньше всего безработных в Хотимском (18 человек), Миорском (25), Лиозненском (26), Стародорожском (28) и Краснопольском районах (29).
На начало февраля в службах занятости
На каждого нетрудоустроенного в январе приходилась в среднем одна вакансия. В некоторых регионах заявок от нанимателей больше, чем желающих найти работу. К примеру, в Гродненской области на одну вакансию претендует 0,8 безработных, в Могилевской — 0,9, а в Минске — 0,6.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY составил рейтинг самых безработных и самых "работящих" районов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии