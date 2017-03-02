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В каких районах Беларуси больше всего безработных

03.03.2017 12:05 — Разное | Tut.by  
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В январе в Беларуси на 4,6 тысячи безработных стало больше. До этого число официально нетрудоустроенных сокращалось с мая прошлого года. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как число безработных отличается по районам.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Январским лидером по уровню безработицы оказался Кричевский район — 1,6% нетрудоустроенных к экономически активному населению. По сравнению с декабрем число нетрудоустроенных в этом районе увеличилось на 31,2%. Следом в рейтинге самых безработных районов расположились Лидскийи Мостовский (по 1,5%).

Молодечненский район, который в прошлом году несколько раз занимал первую строчку по уровню безработицы, в январе оказался на 4 месте.

По числу нетрудоустроенных в прошлом месяце лидировали Лидский (878 человек), Солигорский (869), Молодечненский (835), Оршанский (832) и  Борисовский районы (832).

Рейтинг самых безработных районов
Район Уровень зарегистрированной безработицы, в %

Число безработных

Кричевский

1,6

202

Лидский

1,5

878

Мостовский

1,5

193

Молодечненский

 1,4

835

Копыльский

 1,4

186

Ганцевичский

 1,4

145

Малоритский

 1,4

140

Оршанский

 1,3

832
Слуцкий 1,3

537

Березовский

 1,3

372

В Минске на начало февраля на учете в центрах занятости находилось 5,6 тысячи человек. Для сравнения: в Гомеле было 2483 официальных безработных, а в Витебске — 2082.

Ниже всего уровень безработицы в январе был в Минском районе — 0,2% к экономически активному населению. В  Миорском, Стародорожском, Шкловском и Могилевском районах этот показатель в прошлом месяце держался на уровне 0,3%.

Рейтинг самых «работящих» районов
Район Уровень зарегистрированной безработицы, в % Число безработных

Минский

 0,2

310

Миорский

 0,3

25

Стародорожский

 0,3 28

Шкловский

 0,3

48

Могилевский

 0,3

77

Хотимский

 0,4 18

Лиозненский

 0,4

26
Берестовицкий 0,4 30

Островецкий

 0,4

42

Смолевичский

 0,4

102

Меньше всего безработных в Хотимском (18 человек), Миорском (25), Лиозненском (26), Стародорожском (28) и Краснопольском районах (29).

На начало февраля в службах занятости было зарегистрировано 39,3 тысячи вакансий. Это на 3,3 тысячи больше, чем на начало года. Для рабочих было 49,2% от общего числа вакансий (год назад — 49,1%).

На каждого нетрудоустроенного в январе приходилась в среднем одна вакансия. В некоторых регионах заявок от нанимателей больше, чем желающих найти работу. К примеру, в Гродненской области на одну вакансию претендует 0,8 безработных, в Могилевской — 0,9, а в Минске — 0,6.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 32
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FINANCE.TUT.BY составил рейтинг самых безработных и самых "работящих" районов.

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