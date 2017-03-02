|
ВЦИОМ: 80 процентов россиян положительно оценивают качество белорусских продуктов
03.03.2017 12:24 — Разное | Ежедневник
фото: naviny.by
Белорусские продукты покупает каждый второй россиянин, около 80% потребителей положительно оценивают качество продукции, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
47% опрошенных заявили о том, что приобретают белорусские товары. Чаще всего российские потребители покупают белорусское молоко и молочные продукты (28% опрошенных за последний месяц), а также мясо и колбасы (16%), сахар и кондитерские изделия (9%), консервы (5%), овощи и фрукты (4%), пишет
«79% потребителей белорусской продукции считают ее качество высоким, мнения расходятся только по вопросу о ценовой категории: 40% называют продукты дорогими, 39% — дешевыми», — отмечается в материалах опроса.
По мнению 79% россиян, нужно пресекать попытки ввоза санкционных продуктов на территорию России из Беларуси под видом продукции местного производства. «Даже среди потребителей белорусской продукции эта доля составляет 76% (обратного мнения придерживаются только 10% всех опрошенных)», — отмечает ВЦИОМ.
Опрос был проведен 8-9 февраля среди 1,2 тыс. респондентов методом телефонного интервью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские продукты покупает каждый второй россиянин, около 80% потребителей положительно оценивают качество продукции, следует из опроса Всероссийского центра...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии