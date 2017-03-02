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Белорусские продукты покупает каждый второй россиянин, около 80% потребителей положительно оценивают качество продукции, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

47% опрошенных заявили о том, что приобретают белорусские товары. Чаще всего российские потребители покупают белорусское молоко и молочные продукты (28% опрошенных за последний месяц), а также мясо и колбасы (16%), сахар и кондитерские изделия (9%), консервы (5%), овощи и фрукты (4%), пишет "Коммерсант" .

«79% потребителей белорусской продукции считают ее качество высоким, мнения расходятся только по вопросу о ценовой категории: 40% называют продукты дорогими, 39% — дешевыми», — отмечается в материалах опроса.

По мнению 79% россиян, нужно пресекать попытки ввоза санкционных продуктов на территорию России из Беларуси под видом продукции местного производства. «Даже среди потребителей белорусской продукции эта доля составляет 76% (обратного мнения придерживаются только 10% всех опрошенных)», — отмечает ВЦИОМ.

Опрос был проведен 8-9 февраля среди 1,2 тыс. респондентов методом телефонного интервью.