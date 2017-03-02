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Ученые объяснили, почему 18 индеек устроили хоровод вокруг мертвого кота

03.03.2017 12:49 — Разное | Tut.by  
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2 марта житель Бостона (США) опубликовал в Twitter странное видео, снятое из окна автомобиля. В этом ролике 18 индеек ходят по кругу вокруг мертвого кота, лежащего на дороге. Позже эксперты объяснили возможное поведение птиц. На эту новость обратило внимание издание TJournal.

"Эти индейки пытаются дать коту 10-ю жизнь"

Очень странное видео мгновенно стало вирусным и на данный момент собрало десятки тысяч лайков, ретвитов, а также множество комментариев, авторы которых шутят про черную магию в исполнении птиц. 

Позже в сети воявилась версия ролика под музыку:

Биолог Алан Кракауэр (Alan Krakauer) из Калифорнийского университета рассказал The Verge, что такое поведение иногда свойственно потенциальной добыче — в дикой природе хищник может убежать, если намеченная жертва дает ему понять, что знает о его присутствии. Также оно помогает предупредить об опасности других животных. По словам Кракауэра, однажды он видел, как индейки похожим образом вели себя с койотом. 

Эксперт калифорнийского Департамента дикой природы Скотт Гарднер (Scott Gardner) также сообщил журналистам, что для индеек не редкость такое кружение на месте, так как в какой-то момент они начинают просто следовать друг за другом.

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Теги: Новости
 
 
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