2 марта житель Бостона (США) опубликовал в Twitter странное видео, снятое из окна автомобиля. В этом ролике 18 индеек ходят по кругу вокруг мертвого кота, лежащего на дороге. Позже эксперты объяснили возможное поведение птиц. На эту новость обратило внимание издание TJournal.

These turkeys trying to give this cat its 10th life pic.twitter.com/VBM7t4MZYr