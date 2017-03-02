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Белорусские биатлонисты принимают участие в спринте. Мультимедийный онлайн TUT!

03.03.2017 12:54 — Разное | Tut.by  
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Первой мужской гонкой на Кубке мира по биатлону в Пхенчхане станет мужской спринт на 10 километров.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Нашу команду представят Дмитрий Абашев (№15), Владимир Чепелин (№36), Сергей Бочарников (№47) и Максим Воробей (№79).

Главные фавориты получили следующие стартовые номера: Жан Гийом Беатрикс (№8), Кентен Фийон-Майе (№10), Доминик Ландертингер (№26), Бенедикт Долль (№27), Арнд Пайффер (№32), Антон Шипулин (№39), Оле-Эйнар Бьорндален (№62), Симон Эдер (№63), Эрик Лессер (№72), Мартен Фуркад (№76), Юлиан Эберхард (№90).

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.

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Первой мужской гонкой на Кубке мира по биатлону в Пхенчхане станет мужской спринт на 10 километров.

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