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43 процента болельщиков в мире высказались против проведения ЧМ-2018 в России

03.03.2017 13:06 — Разное | Ежедневник  
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43 процента болельщиков в мире высказались против проведения ЧМ-2018 в России

фото: kazanfirst.ru

К проведению ЧМ-2018 по футболу негативно относятся 43% болельщиков по всему миру, за выступают 39%, ещё 18% не имеют мнения на этот счёт.

Об этом говорится в исследовании Transparency International, опубликованном в четверг, 2 марта, пишет baltnews.lt.

Против проведения чемпионата мира по футболу в России высказались 71% опрошенных болельщиков в Ирландии, 69% голландских фанатов и 68% опрошенных в Швеции и Великобритании. В США противниками этого решения оказались 47% респондентов.

За то, чтобы соревнования прошли в России, выступили 89% опрошенных российских болельщиков, а также 57% фанатов из Колумбии и 56% — из ЮАР.

Более половины болельщиков не доверяют ФИФА

Согласно результатам опроса, 53% респондентов по всему миру не доверяют Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), 32% — доверяют, ещё 15% не смогли дать ответ на этот вопрос. С тем, что ФИФА активно работает по борьбе с коррупцией в футболе, не согласны 46% опрошенных, согласны — 34%, 20% сказали, что не имеют мнения на этот счёт.

 
 
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К проведению ЧМ-2018 по футболу негативно относятся 43% болельщиков по всему миру, за выступают 39%, ещё 18% не имеют мнения на этот счёт.

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