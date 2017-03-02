|
Видеофакт: утренники к 8 Марта проходят в детских садах
03.03.2017 13:16 — Разное | Sputnik Беларусь
В детских садах Беларуси проходят утренники, посвященные Международному женскому дню. Мам поздравляют стихами, песнями и даже мини-спектаклями.
© Sputnik Саид Царнаев
В младшей группе столичного детского сада №164 мамам показали мюзикл "Теремок". Чтобы попасть в дом, каждому гостю надо было исполнить какой-нибудь номер — спеть или станцевать.
Постановщики праздника — воспитатели и музработник — страховали юных артистов, то и дело подсказывая слова и танцевальные движения. Тем не менее вся труппа - и маленькие исполнители, и взрослые постановщики — после каждого номера срывали аплодисменты.
Если вы хотите похвастаться выступлениями своих детей к 8 Марта, присылайте видео в социальные сети Sputnik:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В младшей группе 164-го детсада Минска мамам по случаю Международного женского дня показали мюзикл "Теремок" – с классическим сюжетом, но оригинальным прочтением.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии