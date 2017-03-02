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Видеофакт: утренники к 8 Марта проходят в детских садах

03.03.2017 13:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В детских садах Беларуси проходят утренники, посвященные Международному женскому дню. Мам поздравляют стихами, песнями и даже мини-спектаклями.

Видеофакт: утренники к 8 Марта проходят в детских садах
© Sputnik Саид Царнаев
Маме, подруге и бабуле: поздравления к 8 Марта

В младшей группе столичного детского сада №164 мамам показали мюзикл "Теремок". Чтобы попасть в дом, каждому гостю надо было исполнить какой-нибудь номер — спеть или станцевать.

Постановщики праздника — воспитатели и музработник — страховали юных артистов, то и дело подсказывая слова и танцевальные движения. Тем не менее вся труппа  - и маленькие исполнители, и взрослые постановщики — после каждого номера срывали аплодисменты.

Если вы хотите похвастаться выступлениями своих детей к 8 Марта, присылайте видео  в социальные сети Sputnik: "Одноклассники", "ВКонтакте" или Facebook.

 
 
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В младшей группе 164-го детсада Минска мамам по случаю Международного женского дня показали мюзикл "Теремок" – с классическим сюжетом, но оригинальным прочтением.

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