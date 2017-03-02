В детских садах Беларуси проходят утренники, посвященные Международному женскому дню. Мам поздравляют стихами, песнями и даже мини-спектаклями.



© Sputnik Саид Царнаев Маме, подруге и бабуле: поздравления к 8 Марта

В младшей группе столичного детского сада №164 мамам показали мюзикл "Теремок". Чтобы попасть в дом, каждому гостю надо было исполнить какой-нибудь номер — спеть или станцевать.

Постановщики праздника — воспитатели и музработник — страховали юных артистов, то и дело подсказывая слова и танцевальные движения. Тем не менее вся труппа - и маленькие исполнители, и взрослые постановщики — после каждого номера срывали аплодисменты.

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