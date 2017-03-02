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Ржавый раритетный Jaguar, простоявший 20 лет в сарае, выставят на аукцион

03.03.2017 13:21 — Разное | Tut.by  
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В апреле на торги Classic Car Auctions будет выставлен классический спорткар Jaguar E-Type, который 20 лет простоял без движения в одном из сараев Западного Мидленда, Великобритания. За это время автомобиль проржавел, лишился родной окраски кузова, остекления и элементов кузова, однако за него планируют выручить не менее 38 тысяч фунтов стерлингов (около 46,5 тыс. долларов), пишет motor.ru.


У этого спорткара было всего два владельца. Первый из них купил автомобиль новым в 1962 году. Это был 282-й по счету Jaguar E-Type, который оснащен механической коробкой передач, а также имел в то время темно-синюю окраску кузова и черный салон.

Машина перешла к новому владельцу в 1997 году. Он планировал провести небольшую реставрацию и привести купе в порядок, однако был вынужден переехать в другую часть страны, оставив автомобиль своему брату. E-Type был оставлен в сарае. С тех пор про спорткар забыли и к нему больше никто не прикасался.


Экземпляры E-Type представляют коллекционную ценность и, как говорят представители аукциона, проект по восстановлению этой машины потребует много сил и вложений, однако «это того стоит».


Одними из самых известных находок являются автомобильные коллекции во Франции: одна из них принадлежала магнату Роджеру Байону, а другая состоит из спрятанных в подземной каменоломне машин 1930-х. В последнем случае автомобили были спрятаны самими жители в самом начале войны во избежание их захвата немецкими войсками.

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За него планируют выручить не менее 38 тысяч фунтов стерлингов.

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