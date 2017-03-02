Два болгарских футболиста Даниел Златков и Иван Караджов в статусе свободных агентов подписали двухлетние контракты с солигорским «Шахтером».



Даниел Златков и Иван Караджов. Фото: fcshakhter.by

Один из них, центральный защитник Златков, неоднократно вызывался в состав сборной Болгарии. В том числе и на матч со сборной Беларуси в минувшем ноябре. На родине он выступал за «Пирин», «Шахтер» (Перник), «Славия» (София), «Черно Море». Также провел один сезон в турецком «Болуспоре». Последним клубом Златкова был «Ботев» (Пловдив, Болгария, Д1).

Но не только этим примечателен новобранец горняков. Как отмечает портал « Электронный Солигорск », кадровая новость из стана вице-чемпиона страны стала обсуждаемой в силу любопытной внешности одного из болгарских игроков — Даниела Златкова. Многие пользователи соцсетей сразу же заметили, что новичок «Шахтера» поразительно похож главную звезду мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, неоднократно признававшегося лучшим футболистом мира.

Вот это настоящий Криштиану Роналду:



Криштиану Роналду. Фото: lequipe.fr

А вот это новоиспеченный футболист «Шахтера» Даниел Златков:



Даниел Златков. Фото с сайта viaranews.com







Даниел Златков. Фото: fcshakhter.by

Что касается второго новобранца «Шахтера», то Иван Караджов — голкипер, перешедший из «Вереи» (Стара-Загора, Болгария, Д1), где зачастую выходил с капитанской повязкой. Ранее футболист играл за болгарские «Берое», «Локомотив» и ЦСКА.