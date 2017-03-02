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Двойник Криштиану Роналду подписал контракт с солигорским "Шахтером"
Два болгарских футболиста Даниел Златков и Иван Караджов в статусе свободных агентов
Один из них, центральный защитник Златков, неоднократно вызывался в состав сборной Болгарии. В том числе и на матч со сборной Беларуси в минувшем ноябре. На родине он выступал за «Пирин», «Шахтер» (Перник), «Славия» (София), «Черно Море». Также провел один сезон в турецком «Болуспоре». Последним клубом Златкова был «Ботев» (Пловдив, Болгария, Д1).
Но не только этим примечателен новобранец горняков. Как отмечает портал «
Вот это настоящий Криштиану Роналду:
А вот это новоиспеченный футболист «Шахтера» Даниел Златков:
Что касается второго новобранца «Шахтера», то Иван Караджов — голкипер, перешедший из «Вереи» (Стара-Загора, Болгария, Д1), где зачастую выходил с капитанской повязкой. Ранее футболист играл за болгарские «Берое», «Локомотив» и ЦСКА.
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Центральный защитник Златков, неоднократно вызывался в состав сборной Болгарии. В том числе и на матч со сборной Беларуси в минувшем ноябре.
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