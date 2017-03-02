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Минэкономики: Женское предпринимательство станет объектом государственной политики
03.03.2017 13:31 — Разное | Ежедневник
фото: dengodel.com
Министерство экономики разработает ряд системных мер по поддержке женского предпринимательства, сообщил заместитель директора департамента по предпринимательству Минэкономики Дмитрий Красовский.
«Вклад женщин в развитие малого и среднего предпринимательства пока не так велик, как мог бы, но мы воспринимаем это не как проблему, а как потенциал для роста. В этом году по поручению правительства будут внесены дополнения в программу МСП в Беларуси, где появятся системные меры по поддержке женского предпринимательства. Это не некая кампания на год, а меры, которые будут реализовываться регулярно. Впервые женское предпринимательство станет объектом государственной политики по поддержке малого и среднего бизнеса», – передает слова заместителя директора департамента
Дмитрий Красовский также отметил, что сегодняшний вклад МСП на уровне 28% в экономику страны является недостаточным.
«Естественно, будут приняты меры, чтобы довести эту долю к 2020 году как минимум до 40%. А женское предпринимательство – это одно из направлений, которое является для нас интересным», – пояснил он.
При этом представитель Минэкономики рассказал, что подготовлен календарь мероприятий по поддержке женского предпринимательства, которые пройдут в 2017 году. Речь идет об оказании консультаций, проведении конференций и семинаров.
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Министерство экономики разработает ряд системных мер по поддержке женского предпринимательства, сообщил заместитель директора департамента по...
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