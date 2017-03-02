﻿ Минэкономики: Женское предпринимательство станет объектом государственной политики. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минэкономики: Женское предпринимательство станет объектом государственной политики

03.03.2017 13:31 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Минэкономики: Женское предпринимательство станет объектом государственной политики

фото: dengodel.com

Министерство экономики разработает ряд системных мер по поддержке женского предпринимательства, сообщил заместитель директора департамента по предпринимательству Минэкономики Дмитрий Красовский.

«Вклад женщин в развитие малого и среднего предпринимательства пока не так велик, как мог бы, но мы воспринимаем это не как проблему, а как потенциал для роста. В этом году по поручению правительства будут внесены дополнения в программу МСП в Беларуси, где появятся системные меры по поддержке женского предпринимательства. Это не некая кампания на год, а меры, которые будут реализовываться регулярно. Впервые женское предпринимательство станет объектом государственной политики по поддержке малого и среднего бизнеса», – передает слова заместителя директора департамента БЕЛТА.

Дмитрий Красовский также отметил, что сегодняшний вклад МСП на уровне 28% в экономику страны является недостаточным.

«Естественно, будут приняты меры, чтобы довести эту долю к 2020 году как минимум до 40%. А женское предпринимательство – это одно из направлений, которое является для нас интересным», – пояснил он.

При этом представитель Минэкономики рассказал, что подготовлен календарь мероприятий по поддержке женского предпринимательства, которые пройдут в 2017 году. Речь идет об оказании консультаций, проведении конференций и семинаров.
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство экономики разработает ряд системных мер по поддержке женского предпринимательства, сообщил заместитель директора департамента по...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Двойник Криштиану Роналду подписал контракт с солигорским "Шахтером"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика