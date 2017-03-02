Предстоящий уикэнд в нашем городе получился на редкость музыкальным. Заядлым меломанам даже придется решать, куда отправиться или как успеть попасть на выбранные концерты. Подробности — в традиционной афише.

3 марта



Фото: vk.com/marisabelfest

В тайм-кафе «Небо» на улице Ленинской, 7 пройдет «МарисабельФест», который начнется в 18.00. На нем выступят Тимофей Яровиков (группа «Сердце дурака») и Алена Кавкова («Обаяние Невовлеченности») из Могилева, Тарас Опарик (группа «Планета всех») и Ганка из Вилейки. В социальной сети организаторы интиргуют: повод для праздника есть. А всю дополнительную информацию готовы сообщить по телефону +375−29−744−34−14. Цена билета — 8 рублей, по предварительной записи — 6 рублей.



Фото: afisha.tut.by

В 18.00 в клубе «Метро» стартует концерт для любителей другого музыкального стиля. Там выступит брестский музыкант и исполнитель L-JANE . Пришедших ждет презентация нового альбома «Камбэк» и все хиты. Цена обычного билета (просто проход) — 7 рублей, VIP (вход плюс фотосессия и автографы) — 10 рублей. Возрастных ограничений нет.



Фото: vk.com/weedazzparty

В 23.00 клуб «Рок-Портал» на проспекте Шмидта, 46 (ресторан «Ясень») приглашает всех меломанов на жаркую вечеринку WEEDAZZPARTY под различные музыкальные направления клубной музыки. Входной билет стоит 9 рублей, по спискам — 6 рублей. Записаться можно тут , а узнать больше — тут . Телефон организатора +375−29−172−98−70. Мероприятие строго для совершеннолетних, на входе будет действовать фейс-контроль.

4 марта



Фото: vk.com/mogilevrockbattle2

Послушать местную музыку и проголосовать за понравившиеся группы могилевчане и гости города смогут в клубе Cuba (улица Первомайская, 29), где в 16.00 начнется второй тур Mogilev Rock Battle . Это фестиваль, направленный на поиск, поддержку и продвижение талантливых музыкальных коллективов, играющих в стиле rock music. На концерте среди зрителей будут разыграны призы от спонсоров. Хедлайнером станет местная кавер-группа « Юрский Парк ». Также выступят победители Mogilev Rock Battle 2016 года — группа es_todo . Цена билета по предпродаже — 8 рублей, в день концерта — 10 рублей. Купить их можно у выступающих групп и организаторов, контакты которых ищите тут , а также в магазине «Хамелеон» (улица Ленинская, 14А) и в клубе Cuba (улица Первомайская, 29).



Фото: afisha.tut.by

Долгожданный концерт группы BRUTTO начнется в Могилеве в 19.00 в клубе «Лига» (улица Королева, 4), куда его перенесли из Ледового дворца. Музыканты представят свою новую программу Double Hot. В нее вошли лучшие треки BRUTTO из альбомов «Родны край» и Underdog, а также золотые хиты группы «Ляпис Трубецкой» за последние 10 лет. По всем вопросам звоните по телефонам +375−29−650−11−33, +375−29−248−49−79. Цена билета — 40 рублей.



Фото: vk.com/alehouse

Друзей и гостей ирландского паба Ale House на улице Ленинской, 61 приглашают весело провести субботний вечер в компании группы SUN ROAD-21 (Борисов). Музыканты обещают зажигательную атмосферу и популярные хиты, а повара заведения — вкусные угощения. Начнется вечер в 21.00, цена за вход — 8 рублей. Заранее забронировать столик можно по телефону (0222) 72−27−62.

Чтобы не потеряться в гуще событий, качай AFISHA.TUT.BY . Все события театральной жизни, выставки, вечеринки и детские праздники тут .