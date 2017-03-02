|
Белые ми-ми-мишки: как растут белые медвежата
03.03.2017 14:16 — Разное | Sputnik Беларусь
Новорожденные медвежата всего около 30 см ростом, их вес – примерно 500 граммов. До двухлетнего возраста они остаются с медведицей — пока не станут одними из самых крупных хищников на планете.
Длина тела белого медведя составляет от полутора до трех метров, масса самцов 400-500 кг, самок — до 380 кг.
Область обитания медведей совпадает с южной кромкой дрейфующих льдов: здесь они охотятся на нерпу и тюленей. При таянии и разрушении льда перемещаются к северной границе Арктического бассейна.
Медведь превосходно плавает и ныряет, заплывает в открытое море на десятки километров. Но ледяной покров северных морей все больше отдаляется, и поэтому животным приходится преодолевать все большие расстояния вплавь. При этом многие, прежде всего молодые животные, рискуют утонуть от истощения.
По оценкам экспертов, в мире осталось не более 25 000 белых медведей (в российском секторе Арктики — около 5-7 тысяч), и с каждым годом их число сокращается из-за изменения климата и браконьерства. Экологи предупреждают, что к 2050 году мировая популяция крупнейшего наземного хищника может сократиться на две трети.
Максимальная продолжительность жизни белого медведя — 25-30 лет, редко больше.
День рождения белого медведя отмечается в мире 29 декабря, Международный день белого медведя — 27 февраля. У этих праздников одна цель — привлечь внимание к охране редкого вида.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белые медвежата - гордость зоопарков мира. Фотографы с удовольствием отзываются на приглашения поснимать первый выход мишек на публику. Смотрите в фотоленте Sputnik...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии