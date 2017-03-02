Новорожденные медвежата всего около 30 см ростом, их вес – примерно 500 граммов. До двухлетнего возраста они остаются с медведицей — пока не станут одними из самых крупных хищников на планете.

Длина тела белого медведя составляет от полутора до трех метров, масса самцов 400-500 кг, самок — до 380 кг.

Область обитания медведей совпадает с южной кромкой дрейфующих льдов: здесь они охотятся на нерпу и тюленей. При таянии и разрушении льда перемещаются к северной границе Арктического бассейна.

Медведь превосходно плавает и ныряет, заплывает в открытое море на десятки километров. Но ледяной покров северных морей все больше отдаляется, и поэтому животным приходится преодолевать все большие расстояния вплавь. При этом многие, прежде всего молодые животные, рискуют утонуть от истощения.

По оценкам экспертов, в мире осталось не более 25 000 белых медведей (в российском секторе Арктики — около 5-7 тысяч), и с каждым годом их число сокращается из-за изменения климата и браконьерства. Экологи предупреждают, что к 2050 году мировая популяция крупнейшего наземного хищника может сократиться на две трети.

Максимальная продолжительность жизни белого медведя — 25-30 лет, редко больше.

День рождения белого медведя отмечается в мире 29 декабря, Международный день белого медведя — 27 февраля. У этих праздников одна цель — привлечь внимание к охране редкого вида.