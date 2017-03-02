Пальмира полностью освобождена от боевиков запрещенной в ряде государств группировки "Исламское государство", сирийские войска овладели господствующими высотами к северу и югу от города и продолжают наступление на восток.

​Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем ИГ с мая 2015 года. Сирийская армия освободила Пальмиру в марте 2016 года при поддержке российской авиации. В декабре 2016 года боевики ИГ вновь захватили Пальмиру и разрушили часть ее памятников. 2 марта 2017 года стало известно, что сирийская армия при поддержке российской авиации во второй раз взяла Пальмиру, отступавшие боевики не успели уничтожить все древние постройки. В ходе операции по освобождению Пальмиры были нейтрализованы более тысячи боевиков, 19 танков, почти 40 боевых бронированных машин.

Решающий вклад

Генеральный штурм "жемчужины Сирийской пустыни" начался накануне после того, как правительственные силы заняли стратегические высоты Джебель-эт-Тар и Джебель-Хайяль, что позволило военным держать под огнем весь город и его окрестности.

В общей сложности на решающий этап по освобождению Пальмиры было потрачено менее 24 часов. После того, как боевики утратили контроль над цитаделью, они начали в спешке оставлять свои позиции и спасаться бегством.

Сирийская армия, в свою очередь, открыла артиллерийский огонь по координатам местоположения террористов и автоколонн, которые попытались скрыться от преследования и направились в сторону Дейр-эз-Зора и оазиса Эс-Сухна.

Прибывшее подкрепление правительственных сил приступило к возведению оборонительных сооружений на окраинах Пальмиры, а отдельная группа военнослужащих начала обследовать исторические развалины на предмет взрывчатки и мин. На данный момент боев в городе не слышно. С наступлением темноты введен режим светомаскировки и усилены позиции на высотах вокруг города.

​Операция в районе Пальмиры была спланирована и проведена под руководством российских военных советников, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Значительный успех достигнут сирийской армией в районе Пальмиры. Операция была спланирована и проведена под руководством российских военных советников", — сказал Рудской.

Возвращение к жизни

Древние развалины Пальмиры — один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии. Город был одним из богатейших центров древней цивилизации. После первого нападения боевиков ИГ, почти два года назад, древняя Пальмира уцелела на 80%. Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали от рук террористов и здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.

Восстановление Пальмиры начнется позже, оно должно осуществляться по решению сирийского народа, а сразу после освобождения города, в первую очередь, надо думать о жизни мирного населения, сказал РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он отметил, что говорить о восстановлении памятников сейчас еще рано — прежде всего надо наладить жизнь мирного населения — водоснабжение и другие коммуникации, разминировать город и дороги.

Russian specialists demined the historic center as well as residential areas of the city https://t.co/YVFvWR8DdB #Palmyra pic.twitter.com/7K2j1OwYAi — Sputnik (@SputnikInt) 3 марта 2017 г.

​Сирийские саперы уже приступили к обезвреживанию мин и взрывоопасных предметов, оставленных террористами в Пальмире, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Сергей Рудской.

"Проводится проверка зданий и сооружений в городской черте. Сирийские саперы, подготовленные российскими специалистами в центре обучения в Алеппо, приступили к обезвреживанию мин и взрывоопасных предметов, оставленных террористами", — сказал он.

Рудской добавил, что в ближайшее время к сирийским саперам присоединятся специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации.