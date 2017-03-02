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"Милицию вызову!". Клиента, который хотел зарядить Tesla на зарядке "Белоруснефти", прогнали
Когда мы
Машину молодой человек взял для теста на неделю. Зная, что на АЗС «Белоруснефть» есть бесплатные зарядки, автомобилист нашел ближайшую АЗС с такой услугой и отправился на станцию.
— Ситуация: 1.30 минут. Ночь и почти разряженная батарея в Tesla. Программа PlugShare подсказывает, что в Минске есть несколько зарядных станций. Они бесплатные. Ближайшая ко мне находится на улице Лещинского — на АЗС сети «Белоруснефть». На сайте компании нет никакой дополнительной информации о режиме работы этих станций. Справедливо рассудив, что раз АЗС работает круглосуточно, то и зарядная станция тоже, я отправился по указанному адресу.
Парень обнаружил, что зарядная станция расположена не на территории АЗС в открытом доступе, а на закрытой парковке офиса «Белоруснефть». Мало того, разъем розетки был заблокирован.
— Десять минут я настойчиво звонил в переговорное устройство, пока не открылся шлагбаум. Когда мне не удалось зарядить авто, пошел в здание за помощью. Меня встретила сотрудница Департамента охраны. Девушка потребовала покинуть территорию: «Это заправка только для сотрудников „Белоруснефть“. Вы сотрудник? Нет? Тогда покиньте территорию, или я вызову наряд милиции!», — Женя говорит, что с таким аргументом было сложно спорить, поэтому уехал за территорию парковки и стал звонить на горячую линию «Белоруснефть». — Проблему я изложил оператору. Минут 15 девушка куда-то звонила, переключалась на другие линии и что-то пыталась выяснить. Выяснила, что я, оказывается, нахожусь не на территории АЗС, и она ничем мне помочь не может. И посоветовала ехать заряжаться… в Воложин!
Евгений уехал, нашел другую розетку на круглосуточной мойке, где немного зарядился от обычной 220-вольтовой розетки.
— Но осадок остался. На сайте «Белоруснефти» нет никой информации о том, что их зарядная станция на улице Лещинского не предназначена для общественного пользования, и это вводит в заблуждение. Вот у нас скоро АЭС откроют, электричества будет хоть ешь, а инфраструктуры — никакой!, — рассуждает минчанин.
AUTО.TUT.BY обратился за комментарием в пресс-службу «Белоруснефть». Вот какой ответ мы получили.
— Зарядная станция Ensto EVC-100 находится на балансе государственного предприятия «Белоруснефть-Нефтехимпроект» и расположена на территории ведомственной автостоянки по ул. Лещинского, 4а, в г. Минске. Зарядная станция является ведомственной и предназначена для отработки технологии и разработки программного обеспечения для интеграции в существующую информационную сеть предприятия.
В настоящее время в РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» установлено и эксплуатируется в общедоступном круглосуточном режиме 4 зарядные станции для электромобилей:
2 зарядные станции медленной (стандартной) зарядки установлены на АЗС № 18 и АЗС № 39 РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» в г. Гомеле;
2 станции быстрой зарядки установлены на АЗС № 38 РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» и АЗС № 81 РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» (на автомагистралях М-6 и М-7 соответственно). В 2017 году продолжится установка зарядных станций на АЗС РУП «Производственное объединение „Белоруснефть“ на автомагистралях Республики Беларусь и в г. Минске».
Ситуация с общедоступными зарядными станциями оказалась далеко не такой безоблачной, как могло показаться сначала. Не все зарядные станции одинаково полезны автомобилистам. Почему? Расскажем в следующих материалах. Не переключайтесь!
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Несмотря на потуги больших компаний развить инфраструктуру зарядных станций для электромобилей, это пока плохо получается. Оказывается, не все общественные...
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