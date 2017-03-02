|
Беларусь – страна с самым большим ростом числа частных самолетов
03.03.2017 14:46 — Разное | Ежедневник
фото: top-pics.ru
В 2006 году в Беларуси был только один частный самолет. В 2016-м их стало 13. Так, рост в 1 200% стал самым большим за 10 лет в мире.
Об этом говорит исследование компании Knight Frank о распределении благосостояния на планете The Wealth Report 2017, передает
Больше всего частных самолетов – 12 717 – и это неудивительно, в Штатах. Рост за 10 лет составил 34%. Далее идут Мексика – 950 (+ 14%), Бразилия – 786 (90%), Канада – 534 (51%) и Германия – 435 (100%).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2006 году в Беларуси был только один частный самолет. В 2016-м их стало 13. Так, рост в 1 200% стал самым большим за 10 лет в мире.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии