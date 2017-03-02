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Беларусь – страна с самым большим ростом числа частных самолетов

03.03.2017 14:46 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь – страна с самым большим ростом числа частных самолетов

фото: top-pics.ru

В 2006 году в Беларуси был только один частный самолет. В 2016-м их стало 13. Так, рост в 1 200% стал самым большим за 10 лет в мире.

Об этом говорит исследование компании Knight Frank о распределении благосостояния на планете The Wealth Report 2017, передает Myfin.by.

За Беларусью идет остров Мэн, где число частных самолетов увеличилось за декаду с 9 до 69 (рост – 667%), Казахстан – с 4 до 28 (600%), Азербайджан – с 2 до 13 (550%) и Гонконг – с 20 до 127 (535%).

Как видно, в топе сразу 3 страны СНГ. Это связано, главным образом, с низкой сравнительной базой. С другой стороны, они оказались в одном ряду, к примеру, с Катаром, где частных самолетов тоже не слишком много. 

Больше всего частных самолетов – 12 717 – и это неудивительно, в Штатах. Рост за 10 лет составил 34%. Далее идут Мексика – 950 (+ 14%), Бразилия – 786 (90%), Канада – 534 (51%) и Германия – 435 (100%).

 
 
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В 2006 году в Беларуси был только один частный самолет. В 2016-м их стало 13. Так, рост в 1 200% стал самым большим за 10 лет в мире.

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