﻿ Один из домов в Минске может "узаконить" только президент. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Один из домов в Минске может "узаконить" только президент

03.03.2017 14:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Землеустроительная служба Минска за 2016 год обследовала более 400 земельных участков. К административной ответственности суды привлекли юрлиц и граждан на общую сумму штрафов в 66 тысяч рублей. Об этом рассказал начальник землеустроительной службы Мингорисполкома Денис Синельников, передает агентство «Минск-Новости».


Один из слишком больших частных домов на Курганной. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Говоря о наиболее характерных примерах, Денис Синельников привел случай на улице Курганной, когда граждане построили 3-этажный 3-квартирный блокированный жилой дом и вышли за пределы предоставленного участка. Суд рассматривал это дело: граждане привлечены к ответственности, сейчас решается судьба постройки — сносить ее или узаконить. Последнее возможно только с согласия главы государства.

Как уточнил начальник землеустроительной службы, обобщенная информация по нарушениям земельного законодательства будет направлена президенту. Сейчас районные комиссии по рассмотрению самовольного строительства в частном секторе готовят такой отчет.

Напомним, Курганная — одна из улиц, где сразу несколько блокированных домов владельцы никак не могут узаконить. Но если решение по дому, который залез на чужую землю, может принять только президент, то по остальным домам решение будет принимать комиссия Мингорисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белые ми-ми-мишки: как растут белые медвежата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика