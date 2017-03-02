Землеустроительная служба Минска за 2016 год обследовала более 400 земельных участков. К административной ответственности суды привлекли юрлиц и граждан на общую сумму штрафов в 66 тысяч рублей. Об этом рассказал начальник землеустроительной службы Мингорисполкома Денис Синельников, передает агентство « Минск-Новости ».



Один из слишком больших частных домов на Курганной. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Говоря о наиболее характерных примерах, Денис Синельников привел случай на улице Курганной, когда граждане построили 3-этажный 3-квартирный блокированный жилой дом и вышли за пределы предоставленного участка. Суд рассматривал это дело: граждане привлечены к ответственности, сейчас решается судьба постройки — сносить ее или узаконить. Последнее возможно только с согласия главы государства.

Как уточнил начальник землеустроительной службы, обобщенная информация по нарушениям земельного законодательства будет направлена президенту. Сейчас районные комиссии по рассмотрению самовольного строительства в частном секторе готовят такой отчет.

Напомним, Курганная — одна из улиц, где сразу несколько блокированных домов владельцы никак не могут узаконить. Но если решение по дому, который залез на чужую землю, может принять только президент, то по остальным домам решение будет принимать комиссия Мингорисполкома.