«Вроде бы все видят несуразность происходящего, но поделать ничего не могут», — говорит минчанин Иван Александрович (имя изменено. — Прим. ред.). Ветеран труда, которому при стаже работы почти 39 с половиной лет назначили пенсию в 200 рублей, дошел до суда в надежде, что ему пересмотрят выплаты. Но добиться повышения пенсии у минчанина не получилось.



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Иван Александрович в советское время работал инженером, получал зарплату выше среднего. В 2000 году стал ипэшником, но собственный бизнес не приносил слишком большого дохода, страховые взносы мужчина не уплачивал, что сказалось на размере пенсии.

В декабре 2015 года Иван Александрович обратился за назначением пенсии. Для исчисления выплат взяли заработок за последние 21 год стажа работы. Напомним, в декабре 2014 года указом № 570 «О совершенствовании пенсионного обеспечения» были внесены изменения в методику расчета пенсий. До этого при назначении пенсии учитывали заработок за любые 20 лет подряд по выбору из последних 30 лет стажа.

— Я решил изучить подробности и выяснил, что на мою пенсию оказали влияние именно последние годы работы, которые были не самыми «тучными», — говорит мужчина. — Уровень моей зарплаты в первые 21 год работы был у меня в 1,4 раза выше, чем в среднем по стране.

Иван Александрович уверен, что стоило бы учитывать весь стаж, тогда его пенсия была примерно в два раза больше. По его мнению, «нынешнее законодательство не соответствует принципу социальной справедливости». Мужчина обратился в Постоянную комиссию по труду и социальным вопросам Палаты представителей. Ему ответили, что не в праве давать правовую оценку решениям госорганов, но добавили, что «поскольку сегодня нельзя пропустить годы с очень низким официальным размером заработка (при назначении пенсии. — Прим. ред.), предполагается, что это будет стимулировать работников вывести из „тени“ серые зарплаты».

В июле прошлого года минчанин подал заявление в суд Фрунзенского района Минска. Мужчина просил пересмотреть назначенную ему пенсию, но ему отказали в этом.

«Доводы жалобы о том, что применяемый порядок расчета индивидуального трудового коэффициента нарушает конституционные принципы юридического равенства, социальной справедливости, обоснованно признаны судом несостоятельными», — решили в суде. Оснований для пересмотра пенсии не нашли.

Ветеран труда также обратился и в Конституционный суд.

— Рассказал о своей ситуации, говорят: «Обидно! Как это так?» Посочувствовали, сказали бороться, — отмечает Иван Александрович.

Из Конституционного суда пришел ответ, в нем говорится, что Иван Александрович фактически ставит вопрос о соответствии Конституции президентского указа № 570 «О совершенствовании пенсионного обеспечения». Мужчине порекомендовали отправить свои предложения по совершенствованию законодательства депутатам и президенту. Иван Александрович так и поступил.

В декабре прошлого года в Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Палаты представителей ответили Ивану Александровичу, что не нашли оснований для проверки Конституционным судом президентского указа № 570 на соответствие Конституции.

— 14 лет работы сверх необходимых для назначения пенсии с добросовестной уплатой налогов и страховых взносов уменьшили мою пенсию фактически в два раза, хотя и позволили получить штамп «Ветеран труда» в пенсионное удостоверение. Такая особая забота о ветеранах. Как тут не вспомнить классика: по форме правильно, а по сути — издевательство. Вроде бы все видят несуразность происходящего, но поделать ничего не могут, — говорит Иван Александрович. — Если бы я с 2000 года не участвовал в финансировании госрасходов, то имел пенсию выше средней по республике.

Иван Александрович намерен обратиться с жалобой в прокуратуру. Сейчас он из-за невысокой пенсии продолжает работать. Он устроился на стройку, а также занимается сопровождением бухгалтерских программ.

— Иначе на 200 рублей прожить невозможно, — говорит пенсионер. — С моей специальностью смогу себя поддерживать. До первого инсульта.