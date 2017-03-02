В ограниченном прокате Минска — снова гости из конкурса Каннского кинофестиваля. « Персональный покупатель » Оливье Ассайаса рассказывает о том, что чатиться в iMessage с неизвестным номером — плохая идея. AFISHA.TUT.BY предлагает не воспринимать историю про призраков буквально, а залипнуть, например, на Кристен Стюарт.





О чем кино: Морин работает персональным покупателем у французской дивы. Еще медиумом и экстрасенсом — скорее на себя. Днем она колесит на мопеде по дорогим магазинам Парижа, а вечером — пытается наладить связь со своим умершим братом.

На минувшем Каннском кинофестивале новая работа Ассайаса была встречена с прохладцей. Критики разделились на тех, кто воспринял фильм в штыки и причислил «Персонального покупателя» к режиссерским факапам, и на тех, кто посчитал новую работу успехом.





Сразу оговоримся: фанатам жанра ghost stories здесь делать нечего. Равно как и тем, кто любит внятные однозначные ответы на каждый сюжетный поворот. «Персональный покупатель» поворачивает все время — от одного магазина к другому, от одного эмоционального полюса Морин к следующему. Переключаясь между состояниями героини, Ассайас как будто переключается между пластинками — от энергичного техно к умиротворяющему эмбиенту и следом к депрессивному дум-металу. Эти повороты и есть движущая сила сюжета, но отвечать на вопрос, почему они здесь, придется самостоятельно.

Кинематограф нулевых так активно приучал своих зрителей к независимости от автора, что можно, наконец, и попробовать. Пока на замену на уроки не поставили какого-нибудь Сарика Андреасяна.





Исследуя границы жанров, в «Персональном покупателе» Ассайас смешивает мистический триллер, психологический детектив и классическую драму. Этот микс оборачивается тем, что у каждой из историй — свой финал, в сумме же в картине их выходит три. Но эта тройка общей драматургии только к лицу.

Несмотря на детективные твисты, любопытнее все же наблюдать за тем, как развивается драматическая линия. Смерть брата превращает саму Морин в призрака. А с новой работой — персонального покупателя — она только укрепляется в собственной невидимости. И уже непонятно (и, в общем-то, не особенно важно), поселился призрак в доме или в голове героини. По Ассайасу важно другое: это не призраки умерших нас не отпускают, а мы их.





Другая важная мысль, как мы это делаем. Сталкиваясь с кромешной темнотой, во времена Гюго устраивали спиритические сеансы и в качестве инструмента связи использовали мебель. В 2016-м можно оставить стол в покое и спросить все необходимое в мессенджере. Приблизитесь ли вы к пониманию духа? Вряд ли. Приоткроете ли что-то новое в себе — наверняка.

И наконец, третий важный аспект — как Морин ищет себя. Пытается нащупать остатки себя прежней в местами комичном «общении» с братом и себя настоящей — в познании женственности среди платьев своей нанимательницы.





Все это могло бы пойти под откос, не будь у Ассайаса в активе главного козыря — Кристен Стюарт. С ней в касте у француза получилось разыграть беспроигрышную партию второй раз подряд. Два года назад в «Зильс-Марии» Стюарт сыграла амбициозную молодую помощницу великой актрисы, вписавшись в роль, как в те многострадальные кожаные штаны. Этот проект — о смене власти на актерском олимпе, о зрелости и молодости был написан словно под Стюарт и Биношь.

За последующие два года звезда подростковых франшиз блеснула в «Светской жизни» Аллена, «Нескольких женщинах» Рейхардт и, наконец, в «Персональном покупателе». В последнем даже в прямом смысле — ослепительным платьем в пайетках. Впрочем, Стюарт не устает подчеркивать, что ненавидит играть. Она впитывает новый образ, превращается в свою героиню — не только в полнолуние в лесу. И на эти превращения — равно как и на ее угловатое тело в блестящем платье — хочется залипать часами.





Когда: уже в кинотеатрах. Где: «Центральный», Falcon Club Бутик Кино. Сколько: от 5 рублей.