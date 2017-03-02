Новый наставник футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко на первой после назначения пресс-конференции рассказал о задачах у руля сборной Беларуси и о помощниках в тренерском штабе национальной дружины.



Игорь Криушенко. Кадр АБФФ ТВ

— Останется из прежнего штаба тренер вратарей Андрей Сацункевич, вместе со мной приходят Олег Кузьменок, который помогает мне в жодинском «Торпедо» и Валерий Стрипейкис, — сказал Игорь Криушенко.

Валерий Стрипейкис известен тем, что является одним из самых результативных форвардов в истории чемпионатов страны. После завершения карьеры он довольно успешно трудился на посту главного тренера новополоцкого «Нафтана».

Игорь Криушенко уверен, что больших проблем при совмещении постов в жодинском «Торпедо-БелАЗ» и сборной не возникнет. Даже несмотря на то, что вместе с ним в национальную дружину будет отлучаться один из его ассистентов по клубу.

— Олег Кузьменок — мой помощник по клубу, у нас есть притертость друг к другу, он знает мои требования. К тому же в период, когда проходят матчи сборных, игроки клуба обычно получают 2−3 дня выходных. Кроме того, в «Торпедо» у меня квалифицированные помощники — Игорь Тарловский, Андрей Зыгмантович. Есть возможность составить план тренировок. Ущерба для клуба я не вижу, — отметил Игорь Криушенко.

Наставник также объяснил, в чем целесообразность спарринга со сборной Швейцарией 1 июня — в это время в календаре чемпионата Беларуси не предусмотрен перерыв.

— Этот матч будет организован для того, чтобы легионеры, у которых чемпионаты уже завершатся, были в тонусе. Основная цель этой игры — дать им практику. Если же надо будет привлечь футболистов из чемпионата Беларуси, то есть возможность переноса матчей тех клубов, игроки которых будут задействованы.

Игорь Криушенко также рассказал о задачах на нынешний отборочный цикл, а также ответил на вопрос, что главнее — красивый футбол или результат.

— Задача — выходить и играть на полжительный результат в каждом из матчей. А что получится в конце… В футболе в последнее время превалирует баланс между результатом и красотой. Но спрашивают в первую очередь за результат. Так что результат — важнее красоты. Мы понимаем, что болельщики хотят увидеть и какие-то игровые моменты, и мы в этом смысле мы тоже будем стремиться их радовать. Но, повторюсь, результат будет во главе угла.

Игорь Криушенко также рассказал, что во время встречи с главой АБФФ Сергеем Румасом не ставился план по набору очков в этом отборочном цикле.

— Главной целью является наладить игру команды. Но набор очков — это тоже важный момент, он нужен в том числе и для рейтинга сборной. Но конкретных и жестких рамок по числу набранных очков в этом отборочном цикле очерчено не было, — сказал Криушенко.

Сборная Беларуси оставалась без главного тренера с декабря 2016-го, когда был уволен Александр Хацкевич.

Первый сбор национальной команды под началом нового рулевого Игоря Криушенко начнется 20 марта в Минске.

Ближайший матч квалификации чемпионата мира — 2018 сборная Беларуси проведет 25 марта в Стокгольме против команды Швеции, 28 марта в Македонии в городе Скопье на стадионе «Филип II» белорусы сыграют товарищеский поединок с македонцами, на 1 июня запланирован спарринг со Швейцарией, 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии, а 12 июня белорусы в товарищеском матче примут Новую Зеландию.

Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).

Турнирное положение в группе «А»:

1. Франция — 10 очков (4 матча; разница мячей 7−2)

2. Голландия — 7 (4; 8−4)

3. Швеция — 7 (4; 6−3),

4. Болгария — 6 (4; 6−10)

5. Беларусь — 2 (4; 2−6)

6. Люксембург — 1 (4; 5−9).

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.

Будет дополнено.