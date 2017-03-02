|
Лукашенко отправил главного инспектора по Минску Якобсона в отставку
03.03.2017 15:04 — Разное | Ежедневник
фото: nn.by
Александр Якобсон освобожден от должности помощника Президента Республики Беларусь – главного инспектора по Минску в связи с выходом в отставку. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.
Об этом сообщили
Александр Лукашенко назначил Александра Якобсона помощником президента — главным инспектором по Минску 21 августа 2014 года. Это произошло вскоре после того, как Якобсон покинул пост председателя Комитета государственного контроля. «Государству очень важны мозги и опыт, которые сконцентрированы у таких людей», — отметил белорусский лидер.
65-летний Александр Якобсон долгие годы был тесно связан с Гомельской областью, которую курировал в течение почти 10 лет. В 2010 году перебрался в Минск и возглавил КГК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Якобсон освобожден от должности помощника Президента Республики Беларусь – главного инспектора по Минску в связи с выходом в отставку. Соответствующее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии