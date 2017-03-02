В январе доллар США глобально подорожал (по индексу USDX), а подешевевший к нему евро обусловил падение и всех национальных валют ЕС. Когда как в большинстве стран СНГ валюты, наоборот, укрепились, опираясь на подорожавший российский рубль, который немного поднялся на фоне стабильных нефтяных цен, выросших в конце 2016-го. Всего упали к доллару в феврале валюты 19-и стран СНГ и В. Европы, в т.ч. 4 из СНГ, а выросли к доллару валюты 7-и стран, все из СНГ.

Лидерами же февраля стали валюты стран Южного Кавказа - манат Азербайджана и лари Грузии, которые в последнее время слабели и часто были аутсайдерами (особенно манат), и февральский их рост - восстановительный. А за период с начала года, за январь-февраль, тройка лидеров – валюты стран Таможенного Союза: тенге Казахстана, Rr-рубль России и Br-рубль Беларуси. Из валют стран ЕС больше других за первые два месяца 2017-го вырос к доллару злотый Польши, который в декабре 2016-го упал, было, до своего исторического минимума.

Динамика в феврале 2017-го

Доллар США

Индекс USDX, показывающий отношение доллара США к корзине из 6 мировых валют (евро, японской иене, канадскому доллару, фунту стерлингов, шведской кроне, швейцарскому франку), весь февраль поднимался: доллар укрепился после январского падения. Февраль начался с 99,48 пунктов, а закончился на 101,13 (по среднедневному значению). Итоговое укрепление доллара по USDX за февраль – 1,66% или чуть менее 20% годовых.

Нефть

Нефтяные цены в феврале были очень стабильны – колебались в узких рамках 55-57 $/бар. (по сорту «Brent»). Итоговое изменение за февраль – незначительное (на 0,2%) удешевление: в начале месяца было 55,7 $/бар., в конце – 55,6 S/бар.

Динамика курсов валют в феврале

Из валют стран-соседей больше других ослаб к доллару евро, а вместе с ним – и злотый, который в прошлом месяце был лидером укрепления среди валют всех стран СНГ и Восточной Европы. Лидером же февраля стал грузинский лари, восстанавливающийся после декабрьско-январской девальвации.

Как изменились курсы валют стран СНГ и Восточной Европы за февраль

Укрепление доллара и, соответственно, ослабление евро способствовали тому, что все восточноевропейские валюты ЕС упали к доллару, из них больше других – чешская крона, а меньше – венгерский форинт.

В СНГ большинство валют укрепились к доллару, опираясь на рост российского рубля и стабильную нефть. Лидером роста впервые за много месяцев стал азербайджанский манат, который в последнее время все время падал, а в предыдущие 2 месяца был даже аутсайдером рейтинга.

На этот раз наиболее обесценившейся валютой стал узбекский сум, упавший к концу февраля до 7100 UzS/$ - нового исторического минимума стоимости этой среднеазиатской валюты (по курсу черного валютного рынка: легального свободного валютного рынка в этой стране нет).

Всего ослабли к доллару в феврале валюты 19-и стран, в т.ч. 4 из СНГ, укрепились к доллару валюты 7-и стран, все из СНГ.

С начала года

Доллар

За 2 месяца 2017-го, стоимость доллара снизилась на 1,13%: индекс USDX закончил 2016-й на 102,29 пунктах, а в конце февраля составил 101,13 пунктов.

Нефть

Цены на нефть в первые 2 месяца 2017-го были на редкость стабильными: коридор их колебания, в основном – от 54-х до 57-и $/бар. Минимальная цена была 10-го января - 53,64 $/бар., максимальная 7-го января - 57,10 $/бар. По итогу января-февраля нефть подешевела на 2,2%: 2016-й закончился на 56,82 $/бар., а отчетный 2-хмесячный период – на 55,59 $/бар. (все - по сорту «Brent»).

Динамика валют стран СНГ и Восточной Европы в течение января-февраля 2017-го

На выросшей в конце 2016-го нефти продолжают подниматься нефтяные валюты: казахский тенге и российский рубль, а также союзная с ними валюта еще одного нефтяного экспортера – белорусский рубль.

Наднациональный евро с начала года вырос к доллару на 0,53%, что потянуло вверх национальные европейские валюты. Поэтому валюты всех стран ЕС в январе-феврале оказались «в плюсе», среди которых лучшим оказался польский злотый, восстанавливающийся после падения в декабре до своего исторического минимума. А вот 4 последних места в рейтинге - у валют стран СНГ.

Но и тройка лидеров - это валюты стран СНГ, причем все – из Таможенного Союза. После них в рейтинге - валюта еще одной страны б.СССР - лари Грузии, обвалившийся в последних месяцах 2016-го и в начале января 2017-го, который в февраля восстанавливался, заметно укрепляясь к доллару.

Аутсайдером же курсового рейтинга января-февраля стал сум Узбекистана (по курсу «черного рынка»: там нет легального рынка со свободным курсообразованием, а по официальному курсу валюту купить невозможно).

С начала 2014-го года

В 2014-м году произошли наиболее существенные геополитические (связанные с ситуацией в Украине и вокруг нее) и, последовавшие вслед за ними, глобальные финансово-экономические изменения, которые очень сильно повлияли на цены большинства мировых биржевых товаров, в том числе на главный товар – нефть, и на курсовую динамику мировых и региональных валют.

Доллар

Сильнейшие изменения начались в середине 2014-го со стратегического укрепления доллара на мировых рынках: индекс доллара USDX поднялся с 80 пунктов в конце июня того года до 100 пунктов всего лишь за 8 месяцев (достигнутый пик – 100.72 пункта, середина марта 2015-го). Затем индекс долго колебался, главным образом, в диапазоне 95-99 пунктов. Но в конце апреля – начале мая 2016-го USDX упал до 92.62 - минимума с января 2015-го, и после этого нисходящая января-апреля 2016-го динамика сменилась вновь на тенденцию роста. В конце декабря 2016-го индекс обновил максимум 13-летней давности (103,24 пунктов, 28 декабря). После этого в январе 2017-го скатился вниз, но в феврале немного подрос.

За 3 года и 2 месяца, с начала 2014-го по конец февраля 2017-го, USDX вырос на 26,1%. Исторический минимум индекса - 70 пунктов (март 2008-го), а исторически рекордное значение – 148 пунктов (начало 1985-го).

Нефть

Одновременно с укреплением доллара в 2014-15 гг. дешевела нефть. Падение нефтяных цен началось с конца июня 2014-го и длилось 7 месяцев (до середины января 2015-го). За это время “Brent” подешевел с почти 115 $/бар. до 47 $/бар. После длившегося 5 месяцев «отскока», когда цена нефть превысила 65 $/бар., 2-я стадия удешевления нефти опустила цену «черного золота» ниже 30 $/бар. (середина января 2016-го). Затем - новое, более длительное (12 месяцев) ценовое восстановление, поднявшее нефть к 57 $/бар. в конце 2016-го. После этого – ценовая стабильность, длящаяся уже 2 месяца.

Динамика курсов валют за период с начала 2014-го года

С начала 2014-го года из валют соседних с Беларусью государств меньше всего ослаб к доллару наднациональный евро. Больше других (и больше всех валют стран СНГ и Восточной Европы) обесценилась гривна. Динамика валют стран ТС - Br-рубля, ₽-рубля и ₸-тенге – очень близка уже более года, и ослабли эти валюты примерно одинаково (правда, ₽-рубль под конец несколько «оторвался» на выросшей в цене нефти).

Изменение курсов валют стран СНГ и Восточной Европы за период с начала 2014-го года

С начала 2014-го года, до событий в Украине, резко изменивших развитие не только восточно-европейского региона, но и повлиявших на ситуацию в мире, в том числе в финансовом секторе, больше всех ослабла именно украинская ₴-гривна (в 3,35 раз), территория хождения которой и была дестабилизирована.

В Узбекистане доллар можно приобрести лишь нелегально на “черном рынке”. За чуть более чем 3 года узбекский сум ослаб по доллару в 2,49 раз – второй результат с конца.

Из-за падения цен на нефть за этот период в 2 раза (со 110 $/бар. в начале 2014-го до 55 $/бар. в конце февраля 2017-го по сорту «Brent») ослабли валюты стран, зависящих от экспорта нефти: манат Азербайджана (в 2,23 раз), ₸-тенге Казахстана (в 2,03 раз), и ₽-рубль России (на 78,0%). Br-рубль Беларуси, которая зависит от экспорта нефтепродуктов из российской нефти, да и в целом от России, стал слабей за это время почти в 2 раза.

Валюты стран СНГ - в нижней части рейтинга стабильности за этот период (кроме армянского драма, который, наоборот, занял верхнюю строчку, ослабев на наименьший процент). Из европейских национальных валют стран ЕС лучше других чувствовали себя куна Хорватии и крона Чехии, хуже – сербский динар, а из стран ЕС – польский злотый.

С середины 2008-го года

Период стабильного роста 00-х закончился с наступлением мирового экономического кризиса, который начался во 2-й половине 2008-го года. За этот кризисный период резко ослабли валюты большинства стран СНГ и Восточной Европы, в том числе и евро, а доллар сильно вырос: курс пары доллар/евро в конце июня 2008-го был 1,576 $/€, а через 2 года, в конце июня 2010-го уже 1,227 $/€, индекс доллара USDX в середине 2008-го был ниже 73-х пунктов, а через 2 года превысил 86 пунктов. Затем несколько лет существовала относительная стабильность, которая в 2014-м закончилась снова резким удорожание доллара, ослаблением евро и национальных валют и кратным падением нефти.

С тех пор прошло более 8,5 лет (с конца июня 2008-го по февраль 2017-го), и больше других за это время девальвировался Br-рубль: доллар в Беларуси за это время подорожал в 8,88 раз. Когда как в Украине в 5,73 раз, в Узбекистане в 5,07 раз, в Казахстане в 2,59 раз, в России в 2,48 раз.

К евро доллар вырос на 48,8% - эта наднациональная европейская валюта ослабла к доллару меньше других валют в регионе. Из стран СНГ наименее упавшими к доллару за этот период оказались валюты Южного Кавказа –драм Армении и лари Грузии.