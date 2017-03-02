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Минский фарфоровый завод снесут через полгода ради строительства жилого комплекса

03.03.2017 15:14 — Разное | Tut.by  
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Участок в 4 га, на котором расположен Минский фарфоровый завод, девелоперская компания «Инфореалт» выкупила на аукционе еще в 2013 году. Там собирались строить многофункциональный центр, основой которого станут жилые дома. Директор компании-застройщика Ирина Рондель рассказала TUT. BY, что вчера Мингорисполком принял решение о выделении участка застройщику. Приступить к сносу фарфорового завода планируют в ближайшие погода.


Скриншот с карты Yandex

— Планы нашей компании не изменились. На месте Минского фарфорового завода (в границах улиц Кропоткина — Хоружей — Червякова — пр. Машерова) планируется строительство трех жилых домов, детского сада с бассейном, подземной парковки на 900 машино-мест, — рассказала Ирина Рондель. — Объект будет строиться по очередям, всего их 16.


Фото: inforealt.com

Первая очередь строительства начнется с подземной парковки и жилого дома из шести секций на 300 квартир. Позже будут построены еще два дома (двухсекционные). Жилье будет монолитным, переменной этажности — от 13 до 17 этажей.

Проектом также предусматривается размещение магазинов, салонов, офисов, ресторана, кафе, объектов спортивно-оздоровительного характера (ФОКа с бассейнами и саунами, спа-центра, салона красоты), а также объектов досуга.


Фото: inforealt.com

Ирина Рондель рассказала, что компания «Инфореалт» создавалась специально под проект строительства многофункционального центра. Объем инвестиций, который застройщик собирается вложить в строительство, — не менее 100 миллионов рублей.


Фото: inforealt.com

Напомним, Минский фарфоровый завод был закрыт в 2009 году по причине отсутствия средств на модернизацию. На территории завода находится 9 цехов и 14 сооружений 1954−1999 годов постройки.

В 2013 году компания «Инфореалт» через открытый аукцион получила право проектирования и строительства объекта «Многофункциональный общественный центр в квартале улиц Кропоткина — Хоружей Червякова — пр. Машерова».

 
 
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