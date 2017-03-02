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Юбилей Минска: что минчане говорят о своем городе
03.03.2017 15:18 — Разное | Sputnik Беларусь
Впервые Минск упоминается в летописях 3 марта 1067 года – ровно 950 лет назад.
И хоть минчане не помнят, что юбилей города сегодня, и почти никто из опрошенных не мог вспомнить, с чем связано первое упоминание белорусской столицы в летописях, Минску в любви признаются охотно.
Большинство называют район улицы Немига своим любимым местом в городе, хоть и не помнят, что именно битвой на Немиге запомнился город летописцу Повести временных лет.
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Ни одного минчанина и гостя столицы, который не любил бы город, в день 950-летия Минска на улицах обнаружено не было. Что люди на улицах говорят о юбилее белорусской...
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