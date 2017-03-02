﻿﻿ Юбилей Минска: что минчане говорят о своем городе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Юбилей Минска: что минчане говорят о своем городе

03.03.2017 15:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Впервые Минск упоминается в летописях 3 марта 1067 года – ровно 950 лет назад. 

И хоть минчане не помнят, что юбилей города сегодня, и почти никто из опрошенных не мог вспомнить, с чем связано первое упоминание белорусской столицы в летописях, Минску в любви признаются охотно.

Большинство называют район улицы Немига своим любимым местом в городе, хоть и не помнят, что именно битвой на Немиге запомнился город летописцу Повести временных лет. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ни одного минчанина и гостя столицы, который не любил бы город, в день 950-летия Минска на улицах обнаружено не было. Что люди на улицах говорят о юбилее белорусской...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минский фарфоровый завод снесут через полгода ради строительства жилого комплекса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика