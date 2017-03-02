Впервые Минск упоминается в летописях 3 марта 1067 года – ровно 950 лет назад.

И хоть минчане не помнят, что юбилей города сегодня, и почти никто из опрошенных не мог вспомнить, с чем связано первое упоминание белорусской столицы в летописях, Минску в любви признаются охотно.

Большинство называют район улицы Немига своим любимым местом в городе, хоть и не помнят, что именно битвой на Немиге запомнился город летописцу Повести временных лет.