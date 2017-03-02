Минский городской суд в пятницу приговорил студента первого курса МИТСО Владислава Казакевича, устроившего кровавую резню в торговом центре "Новая Европа", к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Суд признал Казакевича виновным по всем статьям предъявленного обвинения, сообщила на радио Sputnik Беларусь корреспондент информационного агентства Sputnik Тамара Беляева, которая присутствовала в зале на оглашении приговора. Сам Казакевич свою вину признал, но не раскаялся.

"15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима назначены Казакевичу за убийство, покушение на убийство и приготовление к убийству двух и более человек из-за того, что на момент совершения преступления он был несовершеннолетним", — рассказала Беляева.



© Sputnik / Виктор Толочко Устроивший резню в ТЦ студент приговорен к 15 годам лишения свободы

По информации корреспондента, суд постановил взыскать с Казакевича в пользу родственников погибшей женщины и потерпевших более 230-ти тысяч белорусских рублей.

"Кроме того, суд вынес частное определение в отношении университета МИТСО, где учился Казакевич, и в отношении врачей-психиатров, у которых он лечился ", — рассказала Беляева.

По словам корреспондента, комментируя приговор, государственный обвинитель отметил, что вина Казакевича была доказана в суде в полном объеме, а что касается назначенного ему наказания, это был максимальный срок, который можно назначить несовершеннолетнему.

"Казакевич абсолютно спокойно выслушал определение суда, он согласился с тем, чтобы на оглашении приговора велась фото и видеосъемка. В большом зале суда Московского района Минска было очень многолюдно, присутствовали журналисты, родственники, а также студенты МИТСО", — отметила Беляева.

Корреспондент уточнила, что в зале суда присутствовал отец Казакевича, мать на оглашение приговора не пришла. В ответ на вопрос корреспондента Sputnik адвокат и отец Казакевича сообщили, что пока не определились, будут ли обжаловать приговор суда.

"Со стороны потерпевших муж убитой Елены Александронец заявил журналистам, что считает приговор справедливым, но отметил, что данный случай может стать поводом к тому, чтобы внести изменения и дополнения в уголовное законодательство", — рассказала корреспондент.

Напомним, трагедия произошла 8 октября 2016 года: 17-летний студент первого курса МИТСО Владислав Казакевич с бензопилой и топором напал на посетителей и продавщиц ТЦ "Новая Европа" в Минске, одна женщина от полученных травм погибла на месте, еще двое были ранены.

Комментарий корреспондента информационного агентства Sputnik Тамары Беляевой о вынесении приговора Владиславу Казакевичу за резню бензопилой в ТЦ "Новая Европа" слушайте на радио Sputnik Беларусь.