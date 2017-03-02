﻿ "Хацкевич не пускал к команде даже во время обеда". Почему руководство АБФФ не уходит в отставку. 21.by
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"Хацкевич не пускал к команде даже во время обеда". Почему руководство АБФФ не уходит в отставку

03.03.2017 15:39 — Разное | Tut.by  
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Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Сергей Сафарьян объяснил на пресс-конференции, почему руководство АБФФ не уходило в отставку вместе с предыдущими тренерскими штабами национальной дружины.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Пикировка на эту тему возникла после вопроса журналиста Белтелерадиокомпании Николая Ходасевича, который поинтересовался, готово ли руководство федерации идти в одной упряжке с новым наставником.

— Я могу привести массу примеров, когда руководство федерации не уходит вместе с главными тренерами, на что вы уже на протяжении 6 лет толкаете и меня, и Сергея Николаевича (Румаса, главу АБФФ. — SPORT.TUT.BY). Я уже неоднократно говорил, в чем заключается моя работа. Если я буду тренировать главную команду, готов разделить любую ответственность. Но когда Александр Николаевич Хацкевич (предыдущий главный тренер сборной. — SPORT.TUT.BY) не разрешал руководству федерации подходить к команде даже во время приема пищи, там, где она обедает, то, простите, с какой стати я должен разделять ответственность в том, что делает человек с этой командой? — задался вопросом Сергей Сафарьян.

— Это вы говорите об ответственности. А если говорить об элементарной публичной моральной поддержке?

— Простите, я вас тогда не понимаю. Что относится к публичной поддержке?

— К примеру, если нет результата на каком-то отрезке, вы выходите и говорите: «Не беспокойтесь, мы доверяем этому тренеру и работаем дальше». Тем самым убираю всякие слухи и ненужные для главного тренера разговоры.

— Когда вы задавали такие вопросы, мы на них отвечали. Но когда вы распускали слухи, то это были ваши слухи. А я слухи не комментирую.

 
 
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Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Сергей Сафарьян объяснил на пресс-конференции, почему руководство АБФФ не уходило в отставку...

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