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ЕС предлагает Беларуси начать реализацию пилотного проекта по борьбе с АЧС
03.03.2017 15:28 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
Об этом 3 марта заявила глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин на встрече с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Александром Субботиным в Минсельхозпроде.
По ее словам, речь идет о создании условий для совместных действий по борьбе с африканской чумой свиней, случаи которой в последнее время были выявлены во всех соседних странах — России, Украине, Литве, Латвии и Польше, пишет
Викторин уверена, что для Беларуси «может представлять интерес система Евросоюза по оповещению о заболевании животных, через которую все страны информируют коллег о вспышках опасных заболеваний».
Заместитель главы Минсельхозпрода Александр Субботин поблагодарил Викторин за шаги навстречу, которые Евросоюз в последнее время делает для Беларуси. Особую благодарность он выразил за поддержу борьбы с бешенством, случаи которого резко сократились на территории Беларуси.
«Надеюсь на обрабатываемых территориях они могут вообще исчезнуть», — добавил он.
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Об этом 3 марта заявила глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин на встрече с заместителем министра сельского хозяйства и...
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