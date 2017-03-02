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Объем сделок на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) в январе-феврале превысил 425 млн рублей, что на 48% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба биржи.

"Наибольший удельный вес в биржевом товарообороте пришелся на секцию металлопродукции, в которой с начала года совершено 35 111 сделок на сумму 171,4 млн рублей. Тем самым показатель аналогичного периода 2016 года превышен на 17% по количеству сделок и на 80% по их сумме. Продажи черных металлов и изделий из них на внутренний рынок обеспечили более половины оборота по секции – 108 млн рублей, прибавив 45% к результату января-февраля 2016 год", - рассказали агентству "Интерфакс-запад" в пресс-службе.

По информации БУТБ, рекордно высокими получились объемы реализации угля, широко применяемого в промышленности в качестве альтернативы природному газу. "Благодаря привлечению на торги производителей цемента сумма сделок с углем увеличилась в 28,7 раза до 39,9 млн рублей", - отметили там.

Кроме того, был зафиксирован рост продаж и по цветным металлам и их лому: в январе-феврале данной продукции реализовано на 8,6 млн рублей, или на 24% больше, чем годом ранее.

Как отметили в пресс-службе, секция лесопродукции также продемонстрировала положительную динамику, превзойдя результат января-февраля прошлого года на 47% и выйдя по сумме сделок на показатель 145,3 млн рублей. "По традиции лидерами продаж стали круглые лесоматериалы, поставляемые на внутренний рынок, и пиломатериалы, отгружаемые на экспорт", - заметили там. В частности, объем реализации пилопродукции составил 55,2 млн рублей (+57%), и кругляка –50,4 млн рублей (+56%). По темпам роста на первое место вышла бумажная продукция, объем сделок с которой в денежном выражении увеличился в 2,7 раза до 4,1 млн рублей.

"Несмотря на снижение продаж сухого молока, характерное для начала года, секция сельхозпродукции завершила отчетный период в плюсе, обеспечив прирост на 14% до 83 млн рублей. На этот раз роль товаров-локомотивов взяли на себя кормовые добавки и шроты масличных. По итогам января-февраля заключено 136 сделок со шротом на 36,7 млн рублей, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как кормовых добавок закуплено на 15,8 млн рублей, или на 23% больше по сравнению с январем-февралем 2016 года", - рассказали в БУТБ.

По информации пресс-службы, самую высокую динамику среди экспортных товарных позиций показало сливочное масло, сумма сделок с которым выросла на 93%, и технический казеин с приростом в 2,9 раза.

"Не менее активно заключались сделки с промышленными и потребительскими товарами. За отчетный период оборот сделок на соответствующей биржевой электронной площадке увеличился на 32% и по состоянию на 1 марта 2017 года составил 25,3 млн рублей. Как и ранее, высоким спросом у участников биржевых торгов пользовались строительные материалы, продукция химической промышленности, а также автомобили и механизмы", - подытожили на бирже.

