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Гомельская ГАИ поздравила коллег со столетием милиции надписью из выстроившихся авто
Необычным способом поздравила Гомельская ГАИ всех сотрудников милиции с профессиональным праздником. Госавтоинспекторы выстроили служебные авто таким образом, чтобы получилась цифра 100.
Такое число выбрано не случайно. Как известно, в этом году отмечается 100-летие белорусской милиции.
Во время флешмоба были использованы более 100 сигнально-предупредительных дисков и 32 служебных автомобиля, рассказали в ГАИ. О том, как все происходило, сняли ролик.
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Идею подобных поздравлений милиционеры и военные используют в последнее время регулярно. Накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных сил в Речице сотрудники военного комиссариата, РОВД, Департамента охраны, Следственного комитета и РОЧС во главе со своими руководителями на центральной площади Речицы
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Во время флешмоба были использованы более 100 сигнально-предупредительных дисков и 32 служебных автомобиля, рассказали в ГАИ. О том, как все происходило сняли ролик.
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