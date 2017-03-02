Необычным способом поздравила Гомельская ГАИ всех сотрудников милиции с профессиональным праздником. Госавтоинспекторы выстроили служебные авто таким образом, чтобы получилась цифра 100.





Такое число выбрано не случайно. Как известно, в этом году отмечается 100-летие белорусской милиции.

Во время флешмоба были использованы более 100 сигнально-предупредительных дисков и 32 служебных автомобиля, рассказали в ГАИ. О том, как все происходило, сняли ролик.

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Идею подобных поздравлений милиционеры и военные используют в последнее время регулярно. Накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных сил в Речице сотрудники военного комиссариата, РОВД, Департамента охраны, Следственного комитета и РОЧС во главе со своими руководителями на центральной площади Речицы выстроили надпись «С 23 февраля!» .