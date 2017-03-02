﻿ Гомельская ГАИ поздравила коллег со столетием милиции надписью из выстроившихся авто. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Гомельская ГАИ поздравила коллег со столетием милиции надписью из выстроившихся авто

03.03.2017 16:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Необычным способом поздравила Гомельская ГАИ всех сотрудников милиции с профессиональным праздником. Госавтоинспекторы выстроили служебные авто таким образом, чтобы получилась цифра 100.


Такое число выбрано не случайно. Как известно, в этом году отмечается 100-летие белорусской милиции.

Во время флешмоба были использованы более 100 сигнально-предупредительных дисков и 32 служебных автомобиля, рассказали в ГАИ. О том, как все происходило, сняли ролик.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Идею подобных поздравлений милиционеры и военные используют в последнее время регулярно. Накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных сил в Речице сотрудники военного комиссариата, РОВД, Департамента охраны, Следственного комитета и РОЧС во главе со своими руководителями на центральной площади Речицы выстроили надпись «С 23 февраля!».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время флешмоба были использованы более 100 сигнально-предупредительных дисков и 32 служебных автомобиля, рассказали в ГАИ. О том, как все происходило сняли ролик.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минстройархитектуры признал дома, в том числе "дом с растяжкой" "уникальной застройкой"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика