|
Что россияне думают о белорусских продуктах
03.03.2017 17:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Пока наше правительство призывает белорусов "купляць беларускае", российские граждане активно раскупают произведенные в Беларуси молоко, сыры, мясо и колбасы.
Белорусские продукты питания покупает почти каждый второй россиянин, около 80% потребителей оценивают эту продукцию как качественную, следует из результатов
Смотрите в инфографике Sputnik, какие именно белорусские продукты раскупают в России в первую очередь, как россияне относятся к их качеству и ценам.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8-9 февраля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россияне любят белорусские продукты, но против ввоза под их видом санкционных.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии