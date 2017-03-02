Пока наше правительство призывает белорусов "купляць беларускае", российские граждане активно раскупают произведенные в Беларуси молоко, сыры, мясо и колбасы.

Белорусские продукты питания покупает почти каждый второй россиянин, около 80% потребителей оценивают эту продукцию как качественную, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Смотрите в инфографике Sputnik, какие именно белорусские продукты раскупают в России в первую очередь, как россияне относятся к их качеству и ценам.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8-9 февраля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.