Авария произошла 3 марта, около 09.40, на столичной улице Орловской. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.



Фото: ГАИ Центрального района

37-летняя женщина ехала на Audi со стороны Сморговского тракта в направлении Бангалор в первой полосе. При перестроении во вторую полосу она совершила наезд на стоящий на остановке троллейбус. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Как сообщили в ГАИ, женщина получила водительское удостоверение за день до аварии — 2 марта. Инспекторам она сказала, что сегодня не ее день — незадолго до аварии в машине пробилось колесо. Однако его заменили, женщина поехала дальше и попала в ДТП.