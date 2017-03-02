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В Минске женщина на Audi врезалась в троллейбус на следующий день после получения прав

03.03.2017 16:59 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 3 марта, около 09.40, на столичной улице Орловской. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.


Фото: ГАИ Центрального района

37-летняя женщина ехала на Audi со стороны Сморговского тракта в направлении Бангалор в первой полосе. При перестроении во вторую полосу она совершила наезд на стоящий на остановке троллейбус. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Как сообщили в ГАИ, женщина получила водительское удостоверение за день до аварии — 2 марта. Инспекторам она сказала, что сегодня не ее день — незадолго до аварии в машине пробилось колесо. Однако его заменили, женщина поехала дальше и попала в ДТП.

 
 
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Авария произошла 3 марта, около 09.40, на столичной улице Орловской.

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