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Бывшего гендиректора ОАО "Минобластотранс" обвиняют по шести уголовным статьям

03.03.2017 16:31 — Разное | Tut.by  
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В суде Первомайского района Минска с декабря 2016 года идет процесс над бывшим генеральным директором ОАО «Миноблавтотранс» Виктором Русаком, который обвиняется по 6 статьям УК РБ.

Фото: Юлия Комарова

Напомним, Виктор Русак был задержан правоохранителями в апреле 2015 года. Руководитель государственного предприятия подозревается в том, что в 2010—2014 годах он систематически привлекал подчиненных для строительных и ремонтных работ на собственных объектах недвижимости в рабочее время без соответствующего оформления и оплаты. Кроме того, директор подозревается в совершении хищений различного имущества возглавляемого им предприятия. В результате его действий организации был причинен ущерб в крупном размере.

Судебное заседание в отношении подозреваемого было начато 20 декабря прошлого года. Его обвиняют в совершении хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, соучастии в преступлении, умышленном уничтожении либо повреждении имущества, злоупотреблении властью, превышении служебных полномочий.

У директора «Миноблавтотранса» арестовали имущество на полмиллиона долларов

13 февраля 2017 года судебное разбирательство было отложено в связи с перепредъявлением обвинения государственным обвинителем. Следующее заседание по уголовному делу состоится 13 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывшего генерального директора ОАО "Миноблавтотранс" Виктора Русака обвиняют по 6 статьям УК РБ.

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