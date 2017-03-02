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Бывшего гендиректора ОАО "Минобластотранс" обвиняют по шести уголовным статьям
В суде Первомайского района Минска с декабря 2016 года идет процесс над бывшим генеральным директором ОАО «Миноблавтотранс» Виктором Русаком, который обвиняется по 6 статьям УК РБ.
Судебное заседание в отношении подозреваемого было начато 20 декабря прошлого года. Его обвиняют в совершении хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, соучастии в преступлении, умышленном уничтожении либо повреждении имущества, злоупотреблении властью, превышении служебных полномочий.
13 февраля 2017 года судебное разбирательство было отложено в связи с перепредъявлением обвинения государственным обвинителем. Следующее заседание по уголовному делу состоится 13 марта.
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Бывшего генерального директора ОАО "Миноблавтотранс" Виктора Русака обвиняют по 6 статьям УК РБ.
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