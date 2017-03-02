В суде Первомайского района Минска с декабря 2016 года идет процесс над бывшим генеральным директором ОАО «Миноблавтотранс» Виктором Русаком, который обвиняется по 6 статьям УК РБ.

Фото: Юлия Комарова

Напомним, Виктор Русак был задержан правоохранителями в апреле 2015 года . Руководитель государственного предприятия подозревается в том, что в 2010—2014 годах он систематически привлекал подчиненных для строительных и ремонтных работ на собственных объектах недвижимости в рабочее время без соответствующего оформления и оплаты. Кроме того, директор подозревается в совершении хищений различного имущества возглавляемого им предприятия. В результате его действий организации был причинен ущерб в крупном размере.

Судебное заседание в отношении подозреваемого было начато 20 декабря прошлого года. Его обвиняют в совершении хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, соучастии в преступлении, умышленном уничтожении либо повреждении имущества, злоупотреблении властью, превышении служебных полномочий.

13 февраля 2017 года судебное разбирательство было отложено в связи с перепредъявлением обвинения государственным обвинителем. Следующее заседание по уголовному делу состоится 13 марта.