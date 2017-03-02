Бывшего и. о. начальника Барановичской ГАИ Андрея Волковыцкого, который в нетрезвом состоянии насмерть сбил женщину, приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. А также лишению водительских прав на пять лет. Приговор огласили в суде Ляховичского района 3 марта. Об этом TUT.BY сообщила помощник председателя Брестского областного суда Марина Скалкович.





Суд признал Андрея Волковыцкого виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 317 УК Беларуси). Его также лишили прав на пять лет и на тот же срок запретили занимать должности в органах внутренних дел.

Волковыцкий также должен будет возместить отцу Ольги Стрелковской моральный вред в размере 35 тысяч рублей. Изначально потерпевший заявлял иск на 100 тысяч рублей, однако на первом заседании Андрей Волковыцкий возместил часть от этой суммы — шесть тысяч рублей.

Санкция статьи предусматривала до 7 лет лишения свободы. Однако максимальный срок обвинение не запрашивало , так как имеются смягчающие обстоятельства: признание обвиняемым своей вины, раскаяние, отсутствие судимостей и наличие на иждивении несовершеннолетних детей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

ДТП, за которое судят бывшего госавтоинспектора, произошло 26 ноября 2016 года в Ляховичском районе: бывший врио начальника Барановичского ОГАИ Андрей Волковыцкий за рулем Opel Zafira на пешеходном переходе совершил наезд на 36-летнюю жительницу Слуцка. Женщина скончалась на месте аварии. В момент наезда водитель был нетрезв — почти 3 промилле алкоголя. В суде выяснилось, что автомобиль бывшего инспектора по населенному пункту ехал со скоростью почти 100 км/ч при разрешенных 60 км/ч.

— 26 ноября с 18 до 20 употребил спиртное в Ляховичах, решил поехать в Барановичи на своем авто. На подъезде к деревне Дарево вначале обратил внимание на спидометр и сбросил скорость, но затем не контролировал ее. В Дарево видел пешеходный переход, на нем никого не было. Обратил внимание на припаркованный автомобиль на обочине. Показалось, что в авто кто-то есть, и взял левее к проезжей части, опасаясь, что из него кто-то выйдет. Потом я посмотрел вперед, и произошел наезд. Я сразу остановился и стал на месте, — рассказал в суде Андрей Волковыцкий.

В своем последнем слове Андрей Волковыцкий попросил прощения у родственников погибшей, а также у своих детей и жены, руководства МВД и сослуживцев.

— Таким, как я нет места в органах. Моему поступку нет прощения и оправдания.