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Президент получит предложения рабочей группы по стимулированию деловой активности в конце марта

03.03.2017 17:01 — Разное | Ежедневник  
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Президент получит предложения рабочей группы по стимулированию деловой активности в конце марта

фото: minsknews.by

Предложения рабочей группы по стимулированию деловой активности будут представлены главе государства к концу марта, сообщил сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов.

До 10 марта должны пройти заседания подгрупп рабочей группы. "В 20-х числах месяца будут готовы итоговые предложения по документу (проекту указа. - прим. БЕЛТА) и к концу марта они будут направлены президенту", - рассказал Виктор Маргелов.

По его словам, работа участников группы, в которую вошли представители госорганов и бизнеса, в самом разгаре. Поступающие предложения достаточно объемные. К примеру, Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. М.С.Кунявского представил свои инициативы на 150 листах.

"В отдельных подгруппах уже состоялись заседания по рассмотрению предложений, - отметил Виктор Маргелов. - К примеру, в подгруппе, куда я вхожу, мы рассмотрели более 40 инициатив и подготовили предложения на их основе".

Как пояснил заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Беларуси Сергей Новицкий, при обработке поступающих инициатив была сделана выборка в разных направлениях бизнеса - промышленности, торговле, сфере услуг.

"Разработан подробный список вопросов, около 40, на которые нужно было дать ответ. К примеру, какое количество проверок было за прошлый год, какими органами эти проверки были осуществлены, сколько времени на это потратили, - уточнил он. - Этот мониторинг осуществляется для дополнительного сбора информации, чтобы на выходе сформировать комплексный документ".

Сергей Новицкий добавил, что для раскрепощения деловой инициативы и вовлечения населения в предпринимательство необходимо значительно сократить контрольно-надзорные мероприятия, их дублирование и упростить процесс открытия и ведения бизнеса, пишет БЕЛТА.

"Также задача в том, чтобы переложить ответственность на владельцев и руководителей бизнеса, чтобы они сами отвечали за свою работу, - сказал он. - Ведь облегчение процедур, которые ожидаются, не означают безответственность".
 

 
 
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