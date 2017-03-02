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В Минске инспекторы задержали бесправника на Nissan. В ГАИ о нем сообщила жена

03.03.2017 17:28 — Разное | Tut.by  
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В Минске инспекторы задержали бесправника на Nissan Altima. О том, что мужчина не имеет водительского удостоверения и поехал на автомобиле, сообщила его жена.

— На линию «102» поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что ее муж (вместе они не живут и находятся в процессе развода. — Прим. AUTO.TUT.BY), не имея права управления, выезжает на Nissan с проспекта Победителей, 73, и поедет в направлении улицы Орловской, — рассказала AUTO.TUT.BY представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.

Информация о предполагаемом нарушителе была передана сотрудникам ГАИ. Инспекторы остановили Nissan. Оказалось, что 40-летний водитель действительно не имеет прав (никогда не получал). Кроме того, выяснилось, что 2008 и 2011 годах мужчину задерживали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

На нарушителя инспекторы составили административный протокол по ч. 2 ст. 18.19 КоАП Беларуси (Управление ТС лицом, не имеющим права управления этим средством, совершенное повторно в течение года). Мужчине грозит штраф от 20 до 50 базовых величин.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина и женщина вместе не живут и находятся в процессе развода.

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