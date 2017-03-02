Из "Повести временных лет" нам известно, что 3 марта 1067 года войска южнорусских князей сначала взяли штурмом летописный Минск, а затем произошла сама битва на Немиге, рассказал на радио Sputnik Беларусь кандидат исторических наук, доцент БГУ Николай Плавинский.

По словам историка, сегодня сложилась такая традиция, что дата существования того или иного города рассчитывается от первого летописного упоминания. Но тот Минск, который упоминается в летописи, не совпадает с территорией современного города.

"Летописный Минск — это городище рядом с сегодняшней деревней Строчицы, которая находится в 16 километрах от современной белорусской столицы. Очень серьезно укрепленное поселение существовало там не только в первой половине 11 века, но и в 10 веке. А тот факт, что люди там жили, фиксируется и с более ранних времен", — отметил Плавинский.



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Историк уточнил, что летописное нападение на город состоялось как на очень важный экономический и торговый центр того времени. Современные исследования показывают, что площадь поселения тогда составляла около 32 гектаров, это был очень серьезный центр с двумя укрепленными городищами.

При этом, по словам специалиста, точное место самой битвы на реке Немиге сегодня определить достаточно трудно.

"Речка была относительно небольшой, около 10-ти километров. Если представлять по сегодняшней территории города, речка была расположена от сегодняшней станции метро "Петровщина" до станции метро "Немига". Где-то на этой территории и произошла битва. Локализовать ее более точно сегодня невозможно", — рассказал историк.

Беседу с кандидатом исторических наук, доцентом БГУ Николаем Плавинским о первом летописном упоминании Минска и сражении на реке Немиге слушайте на радио Sputnik Беларусь.