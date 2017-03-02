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Правительство Литвы изобрело новый налог. Его назвали «налог на блины»

03.03.2017 17:48 — Разное | Ежедневник  
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Правительство Литвы изобрело новый налог. Его назвали «налог на блины»

фото: baltnews.lt

Правительство Литвы планирует дополнительными налогами обложить конфеты, печенье и другие сладости. Президент литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас назвал нововведение «налогом на блины», сообщила 2 марта местная пресса.

В социальной сети Facebook литовский экономист сообщил, что кабинет министров готов отнять у малоимущих последние радости. В том смысле, что «не сможете купить – не будете кушать». А если вы – пенсионер или человек с низкими доходами, а конфетка – одно из жизненных удовольствий, то вам объяснят: сладости вредны.

«Сидите вечером, смотрите кино. А каждые 20 минут с экрана к вам обращается министр здравоохранения или другие госчиновники-здоровяки и жужжат, что неправильно питаетесь, сидите на диване. Только не стоит выбрасывать через окно телевизор. Он не виноват. Плюс получите еще налог на загрязнение природы», — ерничает  над идеями правительства президент литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас.

Как ранее сообщал портал BALTNEWS.lt, правительство Литвы работает в условиях дефицита бюджета. Встает вопрос: как обеспечить растущие военные расходы?

Для сбора необходимых средств члены кабинета придумывают новые налоги. Например, правительство Литвы планирует ввести большие налоги для владельцев автомобилей с дизельными двигателями. По статистике, по состоянию на 1 января 2017 года в стране зарегистрировано 1,4 млн автомобилей. Более 60% из них (более 840 тыс.) – с дизельными двигателями.

Кабинет планирует изменить систему налогообложения транспортных средств, связав размер налога с влиянием на окружающую среду. 

В то же время опрос общественного мнения, проведенный в прямом эфире литовского коммерческого телеканал вечером 27 февраля показал, что 72% жителей Литвы собираются эмигрировать в Англию или знают о таком желании своих родных.

 
 
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Правительство Литвы планирует дополнительными налогами обложить конфеты, печенье и другие сладости. Президент литовского института свободного рынка Жильвинас...

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