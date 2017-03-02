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Правительство Литвы изобрело новый налог. Его назвали «налог на блины»
03.03.2017 17:48 — Разное | Ежедневник
фото: baltnews.lt
Правительство Литвы планирует дополнительными налогами обложить конфеты, печенье и другие сладости. Президент литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас назвал нововведение «налогом на блины», сообщила 2 марта местная пресса.
В социальной сети Facebook литовский экономист сообщил, что кабинет министров готов отнять у малоимущих последние радости. В том смысле, что «не сможете купить – не будете кушать». А если вы – пенсионер или человек с низкими доходами, а конфетка – одно из жизненных удовольствий, то вам объяснят: сладости вредны.
«Сидите вечером, смотрите кино. А каждые 20 минут с экрана к вам обращается министр здравоохранения или другие госчиновники-здоровяки и жужжат, что неправильно питаетесь, сидите на диване. Только не стоит выбрасывать через окно телевизор. Он не виноват. Плюс получите еще налог на загрязнение природы», — ерничает над идеями правительства президент литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас.
Как ранее сообщал портал
Для сбора необходимых средств члены кабинета придумывают новые налоги. Например, правительство Литвы планирует ввести большие налоги для владельцев автомобилей с дизельными двигателями. По статистике, по состоянию на 1 января 2017 года в стране зарегистрировано 1,4 млн автомобилей. Более 60% из них (более 840 тыс.) – с дизельными двигателями.
Кабинет планирует изменить систему налогообложения транспортных средств, связав размер налога с влиянием на окружающую среду.
В то же время опрос общественного мнения, проведенный в прямом эфире литовского коммерческого телеканал вечером 27 февраля показал, что 72% жителей Литвы собираются эмигрировать в Англию или знают о таком желании своих родных.
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Правительство Литвы планирует дополнительными налогами обложить конфеты, печенье и другие сладости. Президент литовского института свободного рынка Жильвинас...
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