Наиболее резонансные события уходящей недели ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов обсудил с политическим экспертом Петром Петровским.

Говоря о первом официальном визите Георгия Маргвелашвили в нашу страну , политический эксперт отметил, что нынешнее сотрудничество Беларуси и Грузии носит существенно более системный характер, чем при предыдущем грузинском лидере.

"Грузинское направление для Беларуси сегодня одно из самых позитивных. Товарооборот увеличивается в разы, но в то же время возникают и некоторые казусы. Например, для возможности создания сборочного предприятия белорусских тракторов не было законодательной базы. Сейчас все подобные недочеты должны уходить", — сказал Петровский.

По мнению политолога, нынешние переговоры двух президентов в Минске говорят о том, что прагматичное направление взаимоотношений будет продолжаться. В частности, президент Грузии высказал готовность использовать белорусский опыт, в том числе, и в сфере сельского хозяйства.

Собеседники в студии обратили внимание на сложную ситуацию вокруг Парка высоких технологий и новость уходящей недели об увольнении с поста главы ПВТ Валерия Цепкало.

"Ситуация действительно сложная. С одной стороны, мы наблюдали в ПВТ экономический рост, с другой стороны, этот рост обеспечивался не путем интенсификации работ и качественных наукоемких разработок, а путем накачивания аутсортинга. И это, на мой взгляд, стало причиной для президента поменять руководство ПВТ", — сказал Петровский.

Эксперт отметил, что аутсортинг — это быстрые деньги, которые, по сути, ничего не приносят в экономику страны, и в перспективе речь может идти о потере технологий.

"Классический пример "Вайбера" — белорусской разработки, на которой деньги зарабатывают не белорусы. Надо по-другому работать в этой сфере. Белорусы должны иметь право собственности на высокотехнологические средства производства", — считает Петровский.

Не менее резонансной на минувшей неделе выглядела и ситуация, связанная с дальнейшей судьбой урочища Куропаты , отметили собеседники в студии.

"В одну ситуацию вплели совершенно разные вещи. Например, на этапе проектирования возможной застройки во дворе дома по улице Мирошниченко никто из радикальных активистов не вспоминал о том, что Куропаты буквально через дорогу", — уточнил эксперт.

Политолог признал, что квалифицирует "Молодой фронт" как анархофашистскую организацию, представители которой ранее нападали на других активистов, членов БРСМ и даже пенсионеров.

"Сейчас мы наблюдаем, что они вытворяют во дворе жилого дома. Жители не хотели этой стройки, а теперь они не хотят этих активистов во дворе собственного дома", — отметил Петровский.

Говоря об охране правопорядка, собеседник Sputnik не обошел вниманием и столетний юбилей белорусской милиции, который будет отмечаться 4 марта.

"На сегодняшний день особенно на фоне каких-то радикальных проявлений именно милиция является неким идеологическим символом и государственным институтом, который может защитить граждан от провокаций", — сказал эксперт.

Провокацией для всего общества политолог назвал и трагедию, случившуюся 8 октября 2016 года в ТЦ "Новая Европа", когда 17-летний студент МИТСО Владислав Казакевич напал на посетителей и продавщиц с бензопилой и топором. Казакевичу вынесен максимально возможный приговор — 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

"Это явление не только наше. Мы видим такие случаи в США, в Западной Европе, когда под прикрытием социальных свобод человек буквально ненавидит окружающих. Когда подсудимый угрожает обществу, что выйдет из тюрьмы и повторит свое деяние, это вызывает очень страшное чувство. Не исключаю, что количество приверженцев смертной казни на фоне этой ситуации может увеличиться", — резюмировал политолог.

Беседу с политическим экспертом Петром Петровским о наиболее резонансных событиях уходящей недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.