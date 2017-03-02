Бывший временно исполнявший обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД Андрей Волковыцкий приговорен к семи годам колонии общего режима.

Приговор по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека 3 марта вынес суд Ляховичского района, пишет БелаПАН .

Суд признал бывшего начальника виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса), и назначил обвиняемому наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет.

Также постановлено лишить обвиняемого права занимать должности представителя власти в органах МВД сроком на 5 лет. В пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда.