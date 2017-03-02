24 февраля - 3 марта в Минске проходила Неделя белорусского предпринимательства, в рамках которой состоялась XVIII Ассамблея деловых кругов "От взаимопонимания к взаимодействию".

Участники форума рассмотрели проект Национальной платформы бизнеса-2017 и обсудили приоритетные направления совершенствования делового климата Беларуси.

Что предлагает правительство?

Министерство экономики предложило сократить перечень административных процедур для бизнеса.

"Мы предложили провести инвентаризацию всех административных процедур и максимально их упразднить", - сообщил директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси Петр Арушаньянц в пресс-центре БЕЛТА.

Около трети административных процедур - это гарантии для субъекта хозяйствования, что его заявление или обращение будет рассмотрено.

Минэкономики предлагает разработать системные меры по поддержке женского предпринимательства, сообщил сегодня журналистам заместитель директора департамента по предпринимательству Минэкономики Дмитрий Красовский.

Чиновник подчеркнул, что сегодняшний вклад МСП на уровне 28% в экономику страны является недостаточным. "Естественно, будут приняты меры, чтобы довести эту долю к 2020 году как минимум до 40%. А женское предпринимательство - это одно из направлений, которое является для нас интересным", - пояснил он.

Стимулирование предпринимательства: Лукашенко получил предложения к концу марта

Предложения рабочей группы по стимулированию деловой активности будут представлены главе государства к концу марта, сообщил сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства (РКП) Виктор Маргелов.

Поступает очень много предложений . К примеру, Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. М.С.Кунявского представил свои инициативы на 150 листах. "В отдельных подгруппах уже состоялись заседания по рассмотрению предложений, - отметил Виктор Маргелов. - К примеру, в подгруппе, куда я вхожу, мы рассмотрели более 40 инициатив и подготовили предложения на их основе".

"Разработан подробный список вопросов, около 40, на которые нужно было дать ответ. К примеру, какое количество проверок было за прошлый год, какими органами эти проверки были осуществлены, сколько времени на это потратили. Этот мониторинг осуществляется для дополнительного сбора информации, чтобы на выходе сформировать комплексный документ", - отметил заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Беларуси Сергей Новицкий.

Правительство хочет "переложить ответственность на владельцев и руководителей бизнеса, чтобы они сами отвечали за свою работу".

Штрафы сократить в два раза

Предприниматели предлагают сократить размеры штрафов для малого бизнеса в два раза, сообщил Виктор Маргелов. Размеры штрафов за некоторые виды нарушений не соответствуют объему нанесенного государству ущерба, а также финансовым возможностям тех, кто должен их заплатить.

Межведомственная рабочая группа уже занимается подготовкой предложений по сокращению размеров штрафов, которые прописаны в КоАП.

"Мы подали в рабочую группу предложения, что эту работу надо сделать в 2017 году. Как экстренное решение мы предложили в указе понизить для субъектов малого предпринимательства нижнюю и верхние планки штрафов еще до поправок в КоАП в два раза для начала. Это будет вполне справедливо и будет больше соответствовать сегодняшним реалиям", - считает сопредседатель РКП.

"Фундамент для предпринимательства"

Директор аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимательства Анатолий Змитрович высказал БДГ свое видение развития предпринимательства в Беларуси.

- Ассамблея ежегодно рассматривает платформу национального бизнеса, в которой сводятся воедино все проблемы бизнеса и предлагаются пути их решения.

Представители бизнеса однозначно говорили: если бы правительство советовалось с предпринимателями о том, куда вкладывать средства из госбюджета, то ежегодно экономилось бы 15 триллионов неденоминированных рублей (расчеты Романчука). Если правительство хочет развивать бизнес и увеличивать его долю в ВВП, то нужно принимать сторону бизнеса.

Но, к сожалению, власть и предприниматели по-разному понимают слово «диалог». Диалог от чиновников – собрать 35 общественно-консультативных советов при каждом министерстве, различные рабочие группы и переливать из пустого в порожнее.

Бизнес предлагает иное видение «диалога». Мы рассуждаем масштабными понятиями, а ведь бизнес в Беларуси находится в зачаточном состоянии. Нет базы для развития предпринимательства в стране.

Для начала нужно заложить фундамент предпринимательства.

1.Построение правового государства – без него цивилизованный бизнес не появится.

2.Принять программу создания среднего класса в Беларуси.

3.Создать институты развития и защиты частной собственности. Я имею в виду создание институциональные организации, которые бы отслеживали развитие бизнеса, как МВД и фискалы следят за нарушениями.

4.Свободная продажа земли в частную собственность. Предприниматель будет создавать предприятия, придорожный сервис только на своей земле. Мы уже сталкивались со случаями, когда предприниматель брал в аренду участок земли, выстраивал инфраструктуру, а государство забирало землю: забирай барахло и тащи куда хочешь.

5.Уйти от конфискационных мер. Это прописано и в директиве №4, и в Конституции. Нужно создать институт спецконфискаций орудий преступления, а конфисковывать все: почему должна страдать семья, почему предприниматель должен расплачиваться абсолютно всем имуществом? Предприниматель рискует, подпадая под меняющееся законодательство, которое переписывается 2-3 раза в год. Зампредседателя Хозяйственного суда сказал, что на каждого судью припадает по 130 дел. Это происходит в значительной степени из-за того, что очень часто меняется законодательство. На круглом столе в парламенте, который прошел в январе, буквально все говорили: в стране страдает правоприменительная практика. Закон отправляют в свободное плавание, и никого не интересует, как он работает. А на местах законы работают очень односторонне – против предпринимателей.

Сами депутаты признавали, что получают очень много писем, в которых люди указывают на недоработки. Представьте себе: отправляют в колхоз трактор "Беларусь", в котором нет двигателя. Возможно ли такое? А в законах – дыра на дыре. Поэтому нужно провести полную ревизию всех экономических законов, которые ужесточают ведение бизнеса.

За шесть лет с момента принятия директивы №4 "О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь" правительство приняло в довесок 134 постановления для ее реализации. А за шесть лет появились законы, ужесточающие правила ведения бизнеса, в том числе о лжепредпринимательстве, указ №222, №48. Получается, директива оказалась дымовой завесой?

6.Чтобы уйти от штрафных санкций, нужно вывести из доходной части бюджета понятие «штраф». Штрафы не должны проходить планово, путем принуждения со стороны фискальных органов

Вот база, фундамент, на которую должно опираться развитие частного и всего малого бизнеса. Без этого все остальное – диалоги, корректировка законов – вторично.

Напомним, что 14 февраля Александр Лукашенко провел совещание с членами рабочей группы по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу. Президент призвал бизнес идти к государству во всеми вопросами и не бояться их задавать , а также пообещал решать некоторые вопросы лично.