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В день битвы на Немиге в центре Минска собрались воины разных эпох

03.03.2017 18:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В "Повести временных лет" сказано, что 3 марта 1067 года войска южнорусских князей сначала взяли штурмом Минск, а затем произошла битва на Немиге. Белорусские рыцарские клубы, клубы исторической реконструкции, а также музыканты, исполняющие средневековую музыку, представили в центре города интересную шоу-программу. В ней они объединили образы воинов от времен викингов до солдат начала ХХ века.

Этим событием организаторы предваряют целый цикл мероприятий, приуроченных к юбилею столицы Беларуси. Исторические реконструкции будут проходить каждую субботу в полдень. Особенными датами в 2017 году станут 4 марта, 3 июня ("Рыцарство перед Троицей") и День города, который будет традиционно отмечаться 9–10 сентября, и в его рамках пройдет фестиваль истории и культуры "Мiнск Старажытны". 

На площади Свободы гарцевали конные рыцари, прогуливалась шляхта, пугали горожан своим брутальным видом викинги в шкурах и с топорами. Рядом можно было приобрести сувенирные и вполне подходящие для использования в быту предметы.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу 3 марта на минской площади Свободы смешалось десять веков белорусской истории. Рыцарские клубы представили специальную шоу-программу, приуроченную к...

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