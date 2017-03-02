В "Повести временных лет" сказано, что 3 марта 1067 года войска южнорусских князей сначала взяли штурмом Минск, а затем произошла битва на Немиге. Белорусские рыцарские клубы, клубы исторической реконструкции, а также музыканты, исполняющие средневековую музыку, представили в центре города интересную шоу-программу. В ней они объединили образы воинов от времен викингов до солдат начала ХХ века.

Этим событием организаторы предваряют целый цикл мероприятий, приуроченных к юбилею столицы Беларуси. Исторические реконструкции будут проходить каждую субботу в полдень. Особенными датами в 2017 году станут 4 марта, 3 июня ("Рыцарство перед Троицей") и День города, который будет традиционно отмечаться 9–10 сентября, и в его рамках пройдет фестиваль истории и культуры "Мiнск Старажытны".

На площади Свободы гарцевали конные рыцари, прогуливалась шляхта, пугали горожан своим брутальным видом викинги в шкурах и с топорами. Рядом можно было приобрести сувенирные и вполне подходящие для использования в быту предметы.