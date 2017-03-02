МИНСК, 3 мар – Sputnik. По-весеннему теплая погода, несмотря на небольшие осадки, ожидается в Беларуси на предстоящих выходных 4 и 5 марта, сообщили Sputnik в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik Евгения Новоженина Выходные в Минске: куда пойти 4-5 марта

По информации белорусских синоптиков, погоду в республике в ближайшие дни будут определять фронты и теплые воздушные массы.

"В субботу ожидается облачно с прояснениями, максимальная температура воздуха днем составит +6..+12°С, по юго-западу до +14°С", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что в воскресенье 5 марта придут атмосферные фронты с юго-запада Европы: ночью по северу Беларуси, а днем – в центральных районах пройдут кратковременные дожди, днем термометры покажут +8..+13°С, по югу – до +16°С.

В понедельник 6 марта ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах на северо-западе республики – сильные дожди, по северу возможен мокрый снег, ночью температура составит 0..+7°С, днем – +5..+12°С, в южных регионах – до +15°С.