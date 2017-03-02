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Гидромет: на выходных в Беларусь придет настоящее тепло
03.03.2017 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар – Sputnik. По-весеннему теплая погода, несмотря на небольшие осадки, ожидается в Беларуси на предстоящих выходных 4 и 5 марта, сообщили Sputnik в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik Евгения Новоженина
По информации белорусских синоптиков, погоду в республике в ближайшие дни будут определять фронты и теплые воздушные массы.
"В субботу ожидается облачно с прояснениями, максимальная температура воздуха днем составит +6..+12°С, по юго-западу до +14°С", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что в воскресенье 5 марта придут атмосферные фронты с юго-запада Европы: ночью по северу Беларуси, а днем – в центральных районах пройдут кратковременные дожди, днем термометры покажут +8..+13°С, по югу – до +16°С.
В понедельник 6 марта ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах на северо-западе республики – сильные дожди, по северу возможен мокрый снег, ночью температура составит 0..+7°С, днем – +5..+12°С, в южных регионах – до +15°С.
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Синоптики обещают, что в понедельник температура воздуха существенно не изменится, но пойдут дожди.
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