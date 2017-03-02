



Торговая инспекция в 2016 году приостанавливала работу 662 объектов торговли и общепита, сообщил сегодня первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович на итоговой коллегии ведомства.

"За 2016 год проверено 3,2 тыс. объектов, направлено в суды свыше 5 тыс. протоколов, применено штрафов почти на 2 млн рублей. Приостанавливалась работа 662 объектов, деятельность одного объекта запрещена. Внедренная в мае прошлого года балльная система оценки нарушений привела к сокращению числа вынесенных решений о приостановлении работы объектов с 32% до 23% в целом за 2016 год. Упрощение процедуры принятия решений по открытию торговых объектов позволило сократить сроки приостановления их работы до 2-3 дней", - отметил Артур Карпович, сообщает БЕЛТА .

Он отметил тенденцию снижения количества и тяжести выявляемых нарушений. Несоблюдение ассортиментных перечней обнаруживается в 65% проверенных торговых объектов, тогда как ранее эти проблемы были почти повсеместно. Доля такого нарушения, как реализация просроченных товаров, уменьшилась с 80% до 48% от числа проверенных объектов. Артур Карпович констатировал снижение количества обращений в МАРТ по защите прав потребителей.

"В 2015 году рассмотрено 407 обращений, в 2016-м - 345, т.е. меньше на 15%", - рассказал первый замминистра. В соответствии с контрольными мероприятиями по вопросам рекламы министерством совместно с местными органами власти в 2016 году выдано более 1 тыс. предписаний, составлено 628 протоколов.