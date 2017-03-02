



Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев предложил сделать столкновения футбольных фанатов видом спорта.

«Учитывая, что наши фанаты — бойцы, но не хулиганы, фанатские битвы можно превратить в спорт! Собственно, что такое спортивные единоборства? Это драка один на один, превращенная в спорт. Почему бы не превратить точно так же в спорт народную русскую забаву — драку "стенка на стенку"? Ввести правила, проводить соревнования команд. Это бы имело, кстати, и военно-прикладной смысл. Агрессию фанатов можно, таким образом, направить в мирное русло»,— цитирует господина Лебедева официальный сайт ЛДПР, пишет " Коммерсант ".

По словам вице-спикера, такие столкновения могли бы собрать много зрителей. «Россия стала бы пионером в новом виде спорта. Для которого, разумеется, не нужно придумывать никаких иностранных названий: как в мировой лексикон вошло слово sputnik, так пусть войдет и слово draka»,— говорит он.

При этом Игорь Лебедев противопоставляет российских футбольных фанатов британским, которые якобы «любят громить все подряд», российские болельщики «дерутся — но только с "коллегами", никак не задевая мирное население».

Напомним, в феврале телеканал Би-би-си-2 продемонстрировал фильм, главными героями которого стали агрессивно настроенные российские футбольные фанаты, готовящиеся к встрече британских болельщиков на чемпионате мира 2018 года. Ленту раскритиковали российские власти. Они предположили, что целью трансляции стала дискредитация России в преддверии мундиаля.