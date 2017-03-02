﻿ В России драки фанатов предложили сделать видом спорта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В России драки фанатов предложили сделать видом спорта

03.03.2017 19:42 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В России драки фанатов предложили сделать видом спорта

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев предложил сделать столкновения футбольных фанатов видом спорта.

«Учитывая, что наши фанаты — бойцы, но не хулиганы, фанатские битвы можно превратить в спорт! Собственно, что такое спортивные единоборства? Это драка один на один, превращенная в спорт. Почему бы не превратить точно так же в спорт народную русскую забаву — драку "стенка на стенку"? Ввести правила, проводить соревнования команд. Это бы имело, кстати, и военно-прикладной смысл. Агрессию фанатов можно, таким образом, направить в мирное русло»,— цитирует господина Лебедева официальный сайт ЛДПР, пишет "Коммерсант".

По словам вице-спикера, такие столкновения могли бы собрать много зрителей. «Россия стала бы пионером в новом виде спорта. Для которого, разумеется, не нужно придумывать никаких иностранных названий: как в мировой лексикон вошло слово sputnik, так пусть войдет и слово draka»,— говорит он.

При этом Игорь Лебедев противопоставляет российских футбольных фанатов британским, которые якобы «любят громить все подряд», российские болельщики «дерутся — но только с "коллегами", никак не задевая мирное население».

Напомним, в феврале телеканал Би-би-си-2 продемонстрировал фильм, главными героями которого стали агрессивно настроенные российские футбольные фанаты, готовящиеся к встрече британских болельщиков на чемпионате мира 2018 года. Ленту раскритиковали российские власти. Они предположили, что целью трансляции стала дискредитация России в преддверии мундиаля.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев предложил сделать столкновения футбольных фанатов видом спорта.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Работа 662 объектов торговли была приостановлена в 2016 году торгинспекцией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика