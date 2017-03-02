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Российский генерал подорвался на мине в Сирии

03.03.2017 20:29 — Разное | Ежедневник  
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Российский генерал подорвался на мине в Сирии

фото Defence.Ru

Раненый в ходе боевых действий в Сирии начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин доставлен в реанимацию Главного военного клинического госпиталь имени Бурденко.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Милюхин получил ранения около недели назад во время боев за Пальмиру.

"Он в 56-м отделении, это — реанимация", — ответили в приемной на вопрос РИА Новости о состоянии военачальника.

Раскрывать какие-либо подробности об обстоятельствах госпитализации в медучреждении отказались.

Ранее о том, что Милюхин подорвался на мине в Сирии в ходе боев за Пальмиру, сообщило издание "Фонтанка". По данным издания, Милюхин на прошлой неделе подорвался на мине, в результате чего потерял обе ноги и глаз. Он получил первую помощь на месте происшествия, а затем был доставлен в московскую больницу.

Если сообщения о том, что ранение Милюхин получил в Сирии, верны, это первый случай ранения российского генерала в ходе боевых действий в Сирии.

Российские власти официально подтвердили гибель в Сирии 27 военных. Последними погибшими стали четыре военных советника, которые ехали в автомобиле, подорвавшемся на фугасе.

 
 
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Раненый в ходе боевых действий в Сирии начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин доставлен в реанимацию...

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