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Сборная Беларуси открыла счет медалям на ЧЕ-2017 по легкой атлетике в помещении

03.03.2017 20:43 — Разное | Tut.by  
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Толкательница ядра Юлия Леонтюк завоевала бронзу чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении, открыв счет медалям белорусской команды на турнире, который проходит в столице Сербии Белграде.

В лучшей попытке белоруска отправила снаряд на 18,32 метра.

Золото выиграла Анита Мартон из Венгрии (19,28 м), серебро у Радославы Мавродиевой из Болгарии (18,36 м), которая обошла белоруску всего на 4 см.

Еще одна белорусская толкательница ядра Алена Дубицкая заняла 7-е место (17,85 м).

Сегодня вечером за медали в финале бега на 60 м с барьерами сразится белоруска Алина Талай, которая вышла в решающий забег с лучшим временем (7,86 сек.).

 
 
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Толкательница ядра Юлия Леонтюк завоевала бронзу чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении, открыв счет медалям белорусской команды на турнире, который...

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