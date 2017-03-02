|
Сборная Беларуси открыла счет медалям на ЧЕ-2017 по легкой атлетике в помещении
Толкательница ядра Юлия Леонтюк завоевала бронзу чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении, открыв счет медалям белорусской команды на турнире, который проходит в столице Сербии Белграде.
В лучшей попытке белоруска отправила снаряд на 18,32 метра.
Золото выиграла Анита Мартон из Венгрии (19,28 м), серебро у Радославы Мавродиевой из Болгарии (18,36 м), которая обошла белоруску всего на 4 см.
Еще одна белорусская толкательница ядра Алена Дубицкая заняла 7-е место (17,85 м).
Сегодня вечером за медали в финале бега на 60 м с барьерами сразится белоруска Алина Талай, которая вышла в решающий забег с лучшим временем (7,86 сек.).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Толкательница ядра Юлия Леонтюк завоевала бронзу чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении, открыв счет медалям белорусской команды на турнире, который...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии