



Среднегодовые темпы роста объемов экспорта ИТ-услуг в период с 2000 по 2014 годы составили 49,6%.

Белорусский институт стратегических исследований ( BISS ) презентовал отчет по проекту разработки предложений реформ, направленных на развитие ИТ и инновационного сектора.

Как говорится в работе, к 2015 году более половины услуг белорусского сектора ИТ поставлялось на экспорт. Одновременно с этим растет удельная доля экспорта ИТ-услуг в общей структуре экспорта услуг Беларуси: за 15 лет она выросла почти в 20 раз. Среднегодовые темпы роста объемов экспорта ИТ-услуг в период с 2000 по 2014 годы составили 49,6%.

Лидером по объемам экспорта в белорусском ИТ является Парк высоких технологий: в 2015 году компании–резиденты Парка экспортировали продукции на 705,6 млн долларов, т.е. превысили объем общего экспорта ИТ-продукции в 2014 году.

Объем инвестиций в белорусский ИТ с 2009 по 2014 годы вырос более чем в 14 раз с 10,95 до 149,7 млн долларов при среднегодовых темпах роста объемов инвестиций в 138%. Основными направлениями поступления иностранных инвестиций по состоянию на 2015 год являлись США, Нидерланды и Россия.

В отношении объемов экспорта ИТ-услуг в денежном выражении Беларусь не является региональным лидером: Россия и Украина производят значительно большее количество ИТ-услуг.

Однако Беларусь, будучи аутсайдером по объемам экспорта ИТ услуг в первой половине 2000-х годов, с 2006 года смогла значительно нарастить темпы роста производства, обойдя в итоге Эстонию, Литву и Латвию – страны, суммарный экспорт ИТ-услуг из которыхв 2000 году превышал экспорт из Беларуси почти в 5 раз.

При этом по среднегодовым темпам роста экспорта ИТ-услуг Беларусь уступает лишь Украине, достигая при этом темпов роста в размере 52,16%. Кроме того, белорусский ИТ-сектор в период с 2000 по 2013 годы ни разу не испытывал отрицательных темпов роста, в то время как экспорт ИТ-услуг из некоторых рассматриваемых стран в разные годы проседал на уровень вплоть до 35 процентных пунктов. Даже в период экономического кризиса 2008-2011 годов белорусский ИТ-сектор смог сохранить положительные темпы прироста объемов экспорта.