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Алина Талай принесла Беларуси вторую медаль на ЧЕ-2017 по легкой атлетике в помещении

03.03.2017 22:11 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Алина Талай завоевала серебро в беге на 60 м с барьерами на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в Белграде.


Алина Талай. Фото: Euro_Indoors

В финале судьи дважды останавливали решающий забег из-за фальстарта, а на третий раз арбитры подняли с колодок уже изготовившихся спортсменок еще до выстрела стартового пистолета.

С четвертой попытки забег все же состоялся.

Видео: Athletical

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Алина Талай лидировала по ходу значительной части дистанции, но после заключительного барьера ее обошла немка Синди Роледер (7,88 с). Алина Талай заняла 2-е место (7,92 с). Бронза у еще одной представительницы Германии Памелы Дуткевич (7,95 с).


Талай о фальстартах в финале ЧЕ: На соревнованиях такого уровня подобные ситуации недопустимы

Отметим, что в полуфинале Алина Талай показала лучшее среди всех участниц время (7,86 с).


Фото: Reuters


Еще одна белоруска, 20-летняя Эльвира Герман, заняла последнее место в своем полуфинальном забеге и оказалась на 16-й итоговой строке (8,57 с).

Награда Алины Талай — вторая для сборной Беларуси в стартовый день чемпионата Европы. Ранее бронзу завоевала толкательница ядра Юлия Леонтюк.

 
 
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В финале судьи дважды останавливали решающий забег из-за фальстарта, а на третий раз арбитры подняли с колодок уже изготовившихся спортсменок еще до выстрела...

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