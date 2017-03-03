Американец по имени Верн, проживающий во Флориде, решил отметить свой день рождения в спортивном зале. Менее чем за минуту мужчина подтянулся 24 раза.

"Это мой папа. Сегодня у него день рождения, ему 90. Мы постоянно ходим в спортзал, и он любит подтягиваться! Думаю, он неплохо справляется, если учесть, что в детстве он сломал оба локтя", — прокомментировал видео сын Верна.

Интернет-пользователей впечатлило достижение пожилого турникмена. Они отметили, что даже молодые люди не смогут похвастаться такой физической подготовкой.