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Военные США проверили 38-ю бригаду ВДВ в Бресте

03.03.2017 20:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар – Sputnik. Представители вооруженных сил США в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе провели инспекцию 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, сообщило в пятницу Министерство обороны Беларуси.

Военные США проверили 38-ю бригаду ВДВ в Бресте
© Sputnik / Виктор Толочко
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Американские военные посещали бригаду с инспекцией с 27 февраля по 2 марта: проверялись ограничения, установленные положениями ДОВСЕ. 

"В ходе инспекции было подтверждено соответствие наличия на проинспектированном объекте контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству", – сказали в Минобороны.

Там также сообщили, что в состав инспекционной группы входили восемь американских военных инспекторов, а также военный представитель Люксембурга.

 
Теги: Минск
 
 
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Инспекционная группа не обнаружила нарушений в бригаде вооружений, ограничиваемых Договором об обычных вооруженных силах в Европе.

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