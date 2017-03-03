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По 300 рублей в месяц. Студенты получили именные стипендии от Приорбанка

03.03.2017 18:13 — Разное | Tut.by  
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Студенты старших курсов физико-математического факультета Белорусского государственного педагогического университета получили стипендии от Приорбанка. Ежемесячный размер выплат составит 300 рублей.


Лауреатов выбрали на основе открытого конкурса. Среди основных критериев, по которым отбирали претендентов на стипендию, были высокая успеваемость, отличное знание английского языка и активное участие в научно-исследовательской работе. «Стипендии должны мотивировать старшекурсников повышать профессиональный уровень и развиваться, меньше задумываясь о материальных трудностях», — уточняют в банке.

Стипендии от Приорбанка в разные годы получили студенты БГУ, БГЭУ, БГУИР и Полесского государственного университета. Стипендия назначается на год. В этот раз ее ежемесячный размер составит 300 рублей. При этом за студентами сохранится положенная им учебная стипендия. «Талантливая молодежь также может пройти практику и трудоустроиться в одном из крупнейших частных банков страны», — добавляют в банке.

 
 
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Студенты старших курсов Белорусского государственного педагогического университета получили стипендии от Приорбанка.

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